İstanbulkart'ta yeni dönem: Bakiye yetersiz olsa da kart kullanılabilecek

Haziran ayı toplantısının 3. oturumunda kartlarda bakiye olmaması durumunda eksi bakiye ile ulaşım hakkı tanınması teklifi görüşüldü. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

Meclis Komisyonu raporuna göre, günlük ortalama 6 bin 500 geçişte İstanbulkart kullanıcıları yetersiz bakiye uyarısı alıyor. Uyarı alan kart sahiplerinin yüzde 62,40’ı aynı gün dolum yaparken, yüzde 13,68’i ilerleyen günlerde dolum yapıyor.

Bu kararla birlikte kartta para kalmamış olsa bile geçiş hakkı verilecek. Bakiye 15 TL’ye kadar eksiye düşecek. Sonrasında ise tekrar karta yükleme yapmak gerekecek.