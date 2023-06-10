İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor: Arızalar yüzde 60'a yakın arttı

İBB'nin bağlı kuruluşu İstanbul Elektrikli Tramvay ve Tünel İşletmelerinin (İETT) otobüslerinde meydana gelen arızalar, kent genelinde ulaşımda aksamalara neden olurken, bir yandan da işine, okuluna veya evine gitmeye çalışan vatandaşları zaman zaman mağdur ediyor.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İETT'nin otobüslerinin sürekli arızalarla ve kazalarla gündeme geldiğini söyledi. Denetim Komisyonu olarak hazırladıkları 2022 Yılı Denetim Raporu'na atıfta bulunan Kaynar, rapor hazırlanırken otobüslerin arıza kayıtlarını da incelediklerini dile getirdi. Bu incelemede, İETT'nin toplu ulaşımda kullanılan otobüs ve metrobüslerinin, 2019'dan 2022 yılına kadar olan arıza bilgilerini derlediklerini ifade eden Kaynar, "Bu kapsamda, otobüslerde 2019'da 140 bin 874, 2020'de 133 bin 381, 2021'de 157 bin 902, 2022 yılında 247 bin 549 arıza yaşandı." dedi.





4 yılda yaklaşık 700 bin arıza gerçekleşti

Kaynar, kentte 4 yılda otobüslerde toplam 679 bin 706 arızanın gerçekleştiğini vurgulayarak, "2022'de otobüslerdeki arıza sayısı, bir önceki yıl yani 2021'e göre yüzde 56,77 artmıştır. Ayrıca 2022 yılında metrobüs için yeni alınan Akia LF25 model otobüsler 1561 kere, Otokar Kent XL otobüsleri de 5 bin 548 kere arıza yapmıştır." diye konuştu. Otobüslerde arıza sayısındaki artışın, bakım ihalelerinin doğru yapılmadığı ve bakım hizmetinin doğru verilmediğinin göstergesi olduğuna dikkati çeken Kaynar, şunları kaydetti: "Ayrıca 2019 yılında bu yönetim göreve geldiğinde dünyanın en genç otobüs filosuna sahip İETT'ye yeni otobüs alınmaması sebebiyle otobüs filosunun yaş ortalaması da yükselmektedir. Önceki dönemlerde İETT'nin ve İBB'nin öz kaynaklarıyla 3 bin 205 otobüs alınmışken, 2019 yılından bu tarafa sadece 160 metrobüs alınmış, bunun dışında hiç otobüs alınmamıştır. Bu da İETT'nin araç filosunun nereye gittiğiyle ilgili önemli bir işarettir."





İETT'nin borcu 10 kat arttı

Kaynar, devri gerçekleştirilen ve hurdaya ayrılan otobüslere de değinerek, 2019'da 66, 2020'de 51, 2021'de 60 ve 2022 yılında 37 olmak üzere toplam 214 otobüsün İstanbullulara hizmet vermekten çıkarılarak hurdaya ayrıldığını aktardı. İETT'nin 2022'de 6 milyar 710 milyon lira gelir elde ettiğini, 8 milyar 930 milyon lira da gider yaptığını açıklayan Kaynar, İETT'nin 2019 sonu itibarıyla 725 milyon 942 bin lira olan borcunun 10 kat artarak 2022 sonunda 7 milyar 185 milyon liraya yükseldiğini ifade etti.







