İstanbul’u birlikte ayağa kaldıracağız

Murat Kurum, ilk olarak Esenler'de Hak-İş Konfederasyonu Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. Kurum, “İşçi ile belediye yönetimi arasındaki anlaşmazlıkları; buradan ilan ediyorum; işçi ve emekçi kardeşlerimize daima onların yanında olarak, pozitif ayrımcılık yaparak birlikte çözeceğiz” ifadelerini kullandı. Kentte tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar durmayacaklarını dile getiren Kurum, “İstanbul'a yersiz gündemlerle zaman kaybettirenlerden olmayacağız. Yeniden İstanbul'u bu anlayışla, duruşla, şuurla hep birlikte en güçlü şekilde ayağa kaldıracağız” diye konuştu.