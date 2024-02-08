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İstanbul’u birlikte ayağa kaldıracağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarını sendika ziyaretleriyle sürdürdü.

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:00 - 8/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:23 - 8/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Murat Kurum.
Murat Kurum.

Murat Kurum, ilk olarak Esenler'de Hak-İş Konfederasyonu Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. Kurum, “İşçi ile belediye yönetimi arasındaki anlaşmazlıkları; buradan ilan ediyorum; işçi ve emekçi kardeşlerimize daima onların yanında olarak, pozitif ayrımcılık yaparak birlikte çözeceğiz” ifadelerini kullandı. Kentte tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar durmayacaklarını dile getiren Kurum, “İstanbul'a yersiz gündemlerle zaman kaybettirenlerden olmayacağız. Yeniden İstanbul'u bu anlayışla, duruşla, şuurla hep birlikte en güçlü şekilde ayağa kaldıracağız” diye konuştu.




#Murat Kurum
#Siyaset
#İstanbul
#İBB
#yerel seçimler
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