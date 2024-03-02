İstanbul’u sevmek kalp işaretiyle olmuyor

Cumhur İttifakı'nın İBB başkan adayı Murat Kurum, 1 Nisan itibarıyla 81 ildeki tecrübesini İstanbul için seferber edeceğini anlattı. Kurum, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen programda spor, sanat ve iş dünyasından isimlerle bir araya geldi. İBB yönetiminin vaatlerinin çoğunu yerine getirmediğini, tüm uluslararası standartlar ve araştırma sonuçlarına göre İstanbul'un hizmetsizlikle anıldığını söyleyen Kurum, gittikleri her yerde taksi, otopark, kentsel dönüşüm ve yeşil alan gibi onlarca sorunla karşılaştıklarını; Beşiktaş ilçesinin sorunlarına çözüm bulacaklarını ifade etti. Kurum, “Bizim uzmanlık alanımız, depreme karşı dirençli şehirler geliştirmek. Şimdi 81 ilimizin her yerindeki tecrübemizi, İstanbul için seferber edeceğiz. 1 Nisan itibariyle hiç vakit kaybetmeden depreme dirençli olacak şekilde dönüştüreceğiz.” dedi.

DOLMABAHÇE'DEN KİLYOS'A ULAŞIM

Metro hattını iki katına çıkaracakları ve kentin tüm ilçelerine metroyu ulaştıracakları vaatlerinde bulunan Kurum, şunları dile getirdi: "Beşiktaş Dolmabahçe'den binen vatandaşımız Kilyos'a kadar kesintisiz ulaşacak. Biz o projeyi başlattığımızda bunlar geldi oraya beton döktü. Biz, 'İstanbul'un trafiği rahatlasın, Büyükdere Caddesi'nden vatandaşımız huzurla seyahat etsin' dedik, bunlar beton döktü. 'Metroyla dünyanın her modern kentinde olduğu gibi ulaşım ağlarını arttıralım' dedik, bunlar 3 metro ihalemizi iptal etti. O da yetmezmiş gibi Sancaktepe'de projesini bitirdiğimiz, finansını, kredisini çözdüğümüz metro hattına gidip hafriyat döktüler. Dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Sonra sorsanız, 'Biz İstanbul'u seviyoruz...' İstanbul'u sevmek öyle kalp işaretiyle olmuyor, kusura bakma."

Basın mensuplarının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayına tereddütsüz çıkarım" yanıtı verdiği hatırlatılan Kurum, "Ekrem Bey'in İstanbul'u ilk önce bir özne olarak görmesi lazım. İstanbul'u görmeyenlerin bugün İstanbul'u bizle konuşmak istemeleri çağrısı samimi bir çağrı değil. İstanbul'un eğer sorunları konuşulacaksa, İstanbul konuşulacaksa biz her projeyi her ortamda konuşmaya hazırız." dedi.







