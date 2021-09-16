Gündem İstanbulun göbeğinde vale terörü Silahlar ateşlendi bıçaklar çekildi
3. SAYFA İSTANBUL

İstanbul'un göbeğinde vale terörü: Silahlar ateşlendi bıçaklar çekildi

Beşiktaş Arnavutköy’de ünlü iki restoranın valeleri arasında yer nedeniyle kavga çıktı. Silahların ateşlendiği ve bıçakların kullandığı kavgada 2 kişi yaralandı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı 6 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi İHA
İstanbulun göbeğinde vale terörü: Silahlar ateşlendi bıçaklar çekildi
Saldırı anı ve sonrasında yaşananlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 23.50 sıralarında Beşiktaş Arnavutköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtteki ünlü iki balık restoranının valeleri arasında yer nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada 2 kişi tabancanın ateşlenmesi ve bıçak kullanılması sonucu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Silahla ateş açıp sandalyeyle saldırdılar

Silahlı saldırı anı ve yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, silahların ateşlemesiyle vatandaşlar başlarını eğip koşarak kaçıyor. Eli silahlı bir saldırgan ise bir kişiyi tabancayla ateş açarak yaralıyor. Otomobilin bagajını açan iki şahıs içerisinde silah alıyor ve uzaklaşıyor. Diğer görüntülerde ise şahıslar birbirlerine ateş açtıkları ve restoranlara sandalyeyle saldırdıkları görünüyor.

Beşiktaş polisi tüm şüphelileri kıskıvrak yakaladı

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havaya ateş açarak tarafları dağıttı. Yapılan çalışmalar sonucunda havaya ateş şahıslardan R.Ç. tabancasıyla birlikte, kavgada Y.Ş.’yi bıçakladığı tespit eden T.T. ve K.Ş.’yi silahla yaralayan K.A. ve E.K. silahlarıyla birlikte ve araçlarında 60 adet fişek ele geçirilen Ş.Ş. ve Ü.A. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Malzemelere polis ekipleri tarafından el konuldu.


Şüphelilerden 2’si tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelileri, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden R.Ç. ve T.T. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, K.A. ve E.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçlarında çok sayıda fişek ele geçirilen Ş.Ş. ve Ü.A. ise adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'un göbeğinde iki grup arasında kalaşnikoflu çatışma: Biri ağır iki yaralı
GÜNDEM
İstanbul'un göbeğinde iki grup arasında kalaşnikoflu çatışma: Biri ağır iki yaralı

Ümraniye'de çocuk parkında silahlı çatışma: Dehşet saniye saniye kaydedildi
GÜNDEM
Ümraniye'de çocuk parkında silahlı çatışma: Dehşet saniye saniye kaydedildi

İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma dehşeti kamerada
OYNAT 00:55
İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma dehşeti kamerada
İstanbul Okmeydanı'nda bir iş yerinin önünde arkadaşıyla dürüm yiyen 25 yaşındaki genç, oturduğu esnada şapkalı saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanarak yere düşen genç, silahını çekerek saldırganların arkasından ateş açtı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, saldırganlar ise koşarak kayıplara karıştı.


Abone Ol Google News
Almanyada karşılıklı goller

Almanya'da karşılıklı goller

Kritik mücadele saat 22.00'de başlayacak.
Gecenin ilk 3 puanı

Gecenin ilk 3 puanı

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Lazio'yu tek golle geçti.
Fitch Türkiyenin büyüme beklentisini yükseltti

​İstikrar ve güven ikliminden taviz yok.

'CHP'nin ipini tutanlar, Türkiye'nin muazzam yükselişini engelleyemeyecek'

Keşfedilmeyi bekleyen cevher

Keşfedilmeyi bekleyen cevher

Gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor.

​Almanya'da gördüklerinden etkilendi memleketine aynısını kurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.