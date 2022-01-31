Gündem İstanbulun kalabalığından kaçtı memleketinde topraksız tarıma başladı
İSTANBUL

İstanbul’un kalabalığından kaçtı memleketinde topraksız tarıma başladı

İstanbul’daki memuriyetinden vazgeçerek memleketi Adana’nın Kozan ilçesine dönen Süleyman Dal, topraksız marul üretimine başladı. Adana’nın Kozan ilçesi ile Osmaniye’nin Kadirli ilçesi sınırında yer alan Akköprü Mahallesi’ndeki bir dönüm araziye dört sera kurarak topraksız tarım ile marul üretimi yapan 38 yaşındaki Süleyman Dal, küçük arazilerin ekonomiye kazandırılarak en az 28 bin TL kazanmanın mümkün olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul’un kalabalığından kaçtı memleketinde topraksız tarıma başladı
İstanbul’un kalabalığından kaçtı memleketinde topraksız tarıma başladı.

İstanbul’da yaşarken ailesine vakit ayıramadığı için memleketine döndüğünü belirten Dal, "Aklımda iki iş fikri vardı. Hayvancılık veya tarım. Bu işi değerlendirdim. Çünkü geldiğimde köylülerin atıl küçük arazilerini değerlendirmediğini gördüm. Belki onlara fikir ve yenilik olur amacı ile bu işe girdim. Büyük topraklara sahip olanlar değil kısıtlı imkanlarla, insanlara belki fikir olur diye bu işe başladım” dedi.

İHA

Her seradan yılda sekiz kez ürün alabileceğimiz 7 bin 200 kök marul üretimi için yer hazırladıklarını anlatan Dal, "Toprağın görevini küçük saksılarda sağlıyoruz. Topraksız tarım oluyor. Hiç toprak yok. Toprağın işlevi tutunmayı sağlamak. Bitkiyi besleyen mineraller ve su sistemine eklediğimiz besinlerle beslenmesini sağlıyoruz. Suyu da boşa harcamıyor dönen bir sitem ve ısırgan otundan yaptığımız organik gübre ile bitkiyi besliyoruz" diye konuştu.

İHA

Marulun getirisinin yüksek olduğunu ve küçük arazilerin tarıma kazandırılabilmesi adına örnek olduğunu kaydeden Süleyman Dal, “Marulun tanesi 3-5 TL arasında satılıyor. Aracı olmadan kendimiz satıyoruz. Potansiyel olarak söylersek 7 bin kök aynı yerden sekiz kez ürün almak anlamına geliyor. Şu anki şartlarda her seradan yaklaşık 28 bin TL civarında kazanç potansiyeli var” dedi.

İHA

Anne Hediye Dal ise marullar ile hayatının değiştiğini ifade ederek, “Her gün bunlarla uğraşıyorum spor yapmış oluyorum. Saksıya koy ve her gün iki dalını ye. Çok keyifli ve güzel” diye konuştu.

İHA

Paris'ten Elazığ'daki köyüne tarım yapmak için döndü: Köy hayatı çok daha lüks ve konforlu
FOTOĞRAF 8
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Bir çocuk annesi Hava Arslan (57), 1986 yılında Fransa’ya gitti. Fransızca öğrendikten sonra dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Paris 1 Üniversitesi Sorbonne Fakültesi Coğrafya Bölümü’nü kazanan Arslan, eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede doktora ve master çalışmalarını Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) üzerine tamamladı. 14 yıl Fransa’da yaşayan Arslan, daha sonra Türkiye’ye dönerek Ankara’ya yerleşti ve özel kurumlarda Fransızca öğretmenliği yapmaya başladı. Pandeminin başlamasıyla birlikte online ders vermeye başlayan Arslan, bunu fırsat bilerek sıkıldığı şehir hayatını terk edip, tarım yapmak için memleketi Elazığ’ın Karakörk köyüne yerleşti.
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1986 yılında Fransa’ya gittiğini ve 14 yıl orada kaldığını an9latan Hava Arslan, “İlk 3 yılım Fransızca öğrenmekle geçti. Ardından Paris 1 Üniversitesi Sorbonne Fakültesi’nde coğrafya eğitimimi aldım. Mastır ve doktora çalışmalarımı orada bitirdim. 2000 yılında tekrar Türkiye’ye dönüş kararı aldım. Çünkü biz buna memleket hasreti diyelim. Geldikten sonra uzun yıllar Ankara’da yaşadım. Ankara yıllarında Fransız Büyükelçiliği’nin okuluna animasyon komitesi olarak bazı aktivedeler düzenledim. Fransız etüt merkezim vardı. Fransızca dersleri verdim. Daha sonra bu pandemi sürecinde girdiğimiz zaman evde online Fransızca derslerine devam ettim. Bu pandemi süreci bize doğanın ne kadar önemli olduğunu, toprağa dönüş kararımın ne kadar hızlı gerçekleştirilmesi gerektiğini bana gösterdi. Mart ayı itibarı ile köye dönüş kararı aldım ve geldim” dedi.
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Köye dönüş amacının rol model oluşturmak olduğunu aktaran Arslan, “Genç nesillere örnek olmak. Pandemi süreciyle birlikte görüyoruz ki biz şehirlerde dört duvar arasında sıkıştık kaldık. \"
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\"Kaslarım erimeye başladı. Benim bu gelişimi örnek alıp da köye gelme arzusu taşıyan akrabalarımız olmaya başladı. Genç arkadaşlarımız gelip burada ev yapmaya başladı. Aslında bir şey daha göstermek istiyorum. Köyde şehir yaşamından çok daha lüks ve konforlu bir yaşam sürerek burada tarımsal üretime girebilirsiniz. Tarımsal mekanizasyon, traktör gibi her türlü aletler, fiziken yorulmadan da tarım yapabileceğimizi gösterdi. Bu da mümkün. Çok yorulmadan çok daha keyifli işler yapabiliriz. Türkiye’nin tarımsal üretimine katkı sunabiliriz” ifadelerini kullandı.
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Paris'ten Elazığ'daki köyüne tarım yapmak için döndü: Köy hayatı çok daha lüks ve konforlu
14 yıl Fransa'da yaşayan ve dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Paris 1 Üniversitesi Sorbonne Fakültesi Coğrafya Bölümü'nden mezun olan Hava Arslan, şehir hayatından sıkılıp pandemiyi de fırsat bilerek doğduğu topraklar olan Elazığ'ın Karakörk köyüne dönüp tarıma başladı.

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