İstanbul'un saklı köşelerinde tarihi yolculuk: Fatih Belediyesi 'Kapalıçarşı Hanlar Turu'nu hayata geçirdi

Kültürel mirasa sahip çıkılıyor

Fatih Belediyesi tarafından organize edilen tur, rehber eşliğinde Kapalıçarşı’nın dar sokaklarında ve hanlarında gerçekleşiyor. Katılımcılar, çarşının köklü ticaret ve zanaatkârlık geleneğini yakından tanırken, daha önce fark edilmemiş birçok tarihî mekânı da keşfetme fırsatı buluyor.

Turlar hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken, etkinliğin İstanbul’un kültürel mirasının korunmasına ve tanıtılmasına önemli katkı sunuyor.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Kapalıçarşı, yalnızca dünyanın en eski ve en büyük alışveriş merkezi değil, aynı zamanda medeniyetimizin ticaret ve zanaatkârlık kültürünün en güçlü temsilcilerinden biridir. Fatih Belediyesi olarak, bu kadim mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hanlar turumuz da bu vizyonun bir parçası. Vatandaşlarımızı, Kapalıçarşı’nın dar sokaklarında gizlenmiş tarihî hanlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Turlar büyük ilgi görüyor

Fatih Belediyesi’ne teşekkür eden katılımcılar, tur boyunca Kapalıçarşı’nın köklü hanlarını gezerek hem tarihi hem de kültürel atmosferi soluyor.







