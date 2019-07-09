İşte ankesör bilançosu

14 bin 391 şüpheliden 5 bin 127'si tutuklandı. Gözaltına alınanlardan 5 bin 743 şüpheli itirafçı oldu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalarla FETÖ'nün, TSK başta olmak üzere mahrem yapılanmada şifreli görüşmeleri ankesörlü-kontörlü telefonlarla yaptığı anlaşıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye genelinde mahrem imamlar ile sorumlusu olduğu örgüt üyelerinin kullandığı 4 bini aşkın ankesörlü-kontörlü telefon tespit edildi. Bu telefonların 1 Ocak 2010 ile 1 Ocak 2018 arasındaki binlerce sayfalık HTS kayıtları incelemeye alındı. Buna göre, 25-50 saniye arasındaki görüşmeler ile periyodik ve ardışık olarak yapılan aramalar 'şüpheli' olarak değerlendirilerek şüpheli asker listesine ulaşıldı.

14 BİN ŞÜPHELİYE 891 OPERASYON

İlk ankesör operasyon düğmesine 31 Mart 2017 tarihinde basıldı. Başsavcılıkların koordinesinde emniyet birimlerinin yaptığı çalışmalarla söz konusu operasyonlar tüm Türkiye'ye yayıldı. En kapsamlı operasyonlar ise Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Buna göre, iki yılı aşkın sürede 891 operasyonda yapıldı. Söz konusu operasyonlardaki şüpheli sayısı ise 14 bin 391'di.

5 BİN 127'Sİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 13 bin 357'si gözaltına alındı. Bin 34 şüphelinin ise yapılan operasyonlarda yakalanamadığı, firari konumda olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5 bin 127'si tutuklandı. 7 bin 382 şüpheli denetimli serbestlik kapsamına alınırken, 803 kişi ise serbest kaldı.

İTİRAFÇI ORANI YÜZDE 43

İtirafçı örgüt üyesi askerlerin beyanlarıyla onlarca kripto asker ile mahrem imam deşifre edildi. İtirafçı olan askerler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyenlerden "son imamını" söyleyenler itirafçı sayıldı. Buna göre, 13 bin 357 şüpheliden 5 bin 743'ü itirafçı oldu. Yani ankesör soruşturmalarındaki itirafçı oranı yüzde 43'lere ulaşmış oldu. Bu da FETÖ'ye ByLock'tan sonra en büyük darbnin ankesörlü telefon soruşturmalarıyla vurulduğunu ortaya koydu.

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Yüz yüze irtibata başladılar!

Başsavcılıklarca söz konusu soruşturmalar kapsamında yüzlerce asker hakkında "FETÖ üyesi olmak" suçundan davalar açılmaya da devam ediliyor. Düzenlenen iddianamelerde, örgüt üyesi askerlerle mahrem imamlar arasında yapılan ankesör görüşmelerinin 2017 yılına kadar devam ettiğine dikkat çekildi. Bu tarihten sonra sabit hatlardan askeri personelinin aranmamasına dikkat edildiği, bunun nedeninin ise söz konusu örgütsel iletişimin deşifre olmasından kaynaklı olduğu belirtildi. Bu süreçten sonra askerler ile mahrem imamların nasıl irtibat kurduğuna ilişkin ise şu tespit yapıldı: "Askeri personel ile görüşme yapılmak istenildiği zaman lojmanlarda oturmayan ve FETÖ üyesi askeri personelin evlerine gidilerek irtibat kurulduğu ya da asker şahsın mahrem imamın evine gitmesi şeklinde irtibat kurulmaya çalışıldığı anlaşılmıştır."

Ankara’da 57 operasyon

Ankara'da "ankesör" soruşturması kapsamında 57 ayrı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucu bin 981 şüpheli gözaltına alındı, şüphelilerden 878'i tutuklandı. 979’u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 40 kişi de serbest kaldı. İtirafçı olanların sayısının ise 538 olduğu kaydedildi. Şüphelilerden 264'nün firari olduğu soruşturmalar kapsamında hakkında adli ve idari işlem yapılanların toplam sayısının 3 bin 609 olduğu ifade edildi.