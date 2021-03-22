Gündem İstikamet için yeni başlangıç
POLİTİKA

İstikamet için yeni başlangıç

AK Parti’de çarşamba günü Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek 7. Olağan Büyük Kongre için geri sayım başladı. Kongrede, genel başkanlığın yanısıra 50 kişilik Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) için seçim yapılacak.

Osman Özgan Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Kulislerde, MKYK’nın yarısının değişeceği ifade ediliyor. Sonrasında ise MKYK içinden partinin “A takımı” olan 16 kişilik Merkez Yürütme Kurulu da belirlenecek. AK Parti’yi 2023 seçimlerine götürecek kadrolar oluşacak.

2023'ÜN YOL HARİTASI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, kongrede yapacağı konuşmada önemli mesajlar verecek. Erdoğan, 2023 seçimlerine yönelik bir manifesto ve yol haritası açıklayacak. Erdoğan’ın insan hakları, hukuk ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanla ilgili de mesajları olacak. Türkiye’nin hedefleri, atacağı adımlar ve hangi istikamette yürüyeceğine ilişkin şifreler de bu konuşmada yer alacak. AK Parti kurmayları, “Biz bu kongreyi, AK Parti’nin oluşturduğu tecrübenin, birikimin, yeni döneme damgasını vuracak vizyonuyla yepyeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Konuşmanın kodlarında yeni dönemde ne vaat ettiğimizi görmüş olacağız" dedi.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin sloganı: Türkiye için güven ve istikrar
GÜNDEM
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin sloganı: Türkiye için güven ve istikrar
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