İstikamet için yeni başlangıç

Kulislerde, MKYK’nın yarısının değişeceği ifade ediliyor. Sonrasında ise MKYK içinden partinin “A takımı” olan 16 kişilik Merkez Yürütme Kurulu da belirlenecek. AK Parti’yi 2023 seçimlerine götürecek kadrolar oluşacak.

2023'ÜN YOL HARİTASI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, kongrede yapacağı konuşmada önemli mesajlar verecek. Erdoğan, 2023 seçimlerine yönelik bir manifesto ve yol haritası açıklayacak. Erdoğan’ın insan hakları, hukuk ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanla ilgili de mesajları olacak. Türkiye’nin hedefleri, atacağı adımlar ve hangi istikamette yürüyeceğine ilişkin şifreler de bu konuşmada yer alacak. AK Parti kurmayları, “Biz bu kongreyi, AK Parti’nin oluşturduğu tecrübenin, birikimin, yeni döneme damgasını vuracak vizyonuyla yepyeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Konuşmanın kodlarında yeni dönemde ne vaat ettiğimizi görmüş olacağız" dedi.

REKLAM