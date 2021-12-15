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İsveç Dışişleri Bakanı Linde'ye PKK ile görüşme için suç duyurusu

İsveç’te Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, terör örgütü YPG/PKK üyesi İlham Ahmed ile görüşen Dışişleri Bakanı Ann Linde’ye tepki gösterdi. Yüksel, bu durumdan rahatsız olan İsveçlilerle suç duyurusunda bulunacaklarını kaydeti.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
​İsveç Dışişleri Bakanı Lindeye PKK ile görüşme için suç duyurusu
İsveçli Bakan Linde, PKK’lılarla görüşmüştü.

İsveç’te Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, terör örgütü YPG/PKK üyesi İlham Ahmed ile görüşen Dışişleri Bakanı Ann Linde’ye tepki gösterdi. Bu durumdan rahatsız olan İsveçlilerle suç duyurusunda bulunacaklarını kaydeden Yüksel, şunları söyledi: “İsveç terör kanununa göre, terör örgütü ile her türlü ilişki suç. Buna rağmen ülkenin Dışişleri Bakanı Linde, terör örgütü üyesi ile görüşüyor, para yardımı yapıyor ve hiçbir şey olmuyor. Bu kanunun herkes için geçerli olup olmadığını, yoksa bu kanunlar sadece bazı kişiler için mi geçerli, göreceğiz.”

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