İsveç ve Finlandiya heyetleri ikna için Türkiye'de: NATO vizesi için geldiler

NATO’ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya, üyeliklerine karşı çıkan Türkiye’yi ikna turunda. NATO üyeliği için resmen başvuran iki ülke, bakan yardımcılarını veto kartını açan Türkiye’ye gönderdi.

Dün Ankara’ya gelen İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara’nın başkanlığındaki heyet, ikna görüşmeleri için bugün Türk heyetle bir araya gelecek. Türk heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık edecek.

Görüşmede ayrıca, istihbarattan ve Milli Savunma Bakanlığı’ndan yetkililerin de yer alacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.

DOSYALAR ÖNLERİNE KOYULACAK

Türkiye’nin veto konusundaki tavrı net. Görüşme sırasında, Türkiye’nin güvenlik endişeleri ve hassasiyetleri dile getirilecek ve bunların giderilmesi gerektiği belirtilecek. Ayrıca masada, terör örgütleri PKK ve FETÖ’nün bu ülkelerdeki faaliyetleri, dernek ve vakıf adı altındaki yapılanmalar olacak. Bu kapsamda, PKK ve FETÖ’nün faaliyetleri ile terör örgütlerine verdikleri desteklere ilişkin hazırlanan dosyalar heyetin önüne konulacak.

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AMBARGOLAR HATIRLATILACAK

İsveç’e, Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanması ve sınır güvenliğini sağlamak için 2019’da başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrasında Türkiye’ye karşı hasmane tutumu ile uyguladığı silah ambargosu hatırlatılacak.

SOMUT ADIMLAR VURGUSU

Görüşmede, Türkiye’nin ittifaka üye ve aday ülkelerin her konuda olduğu gibi terörle mücadele alanında da yüksek düzeyde iş birliği yürütmesi gerektiği inancına vurgu yapılacak. Bu kapsamda, adaylık başvurusunda bulunan İsveç tarafından Türkiye’nin güvenlik kaygılarına ilişkin ilkesel adımlar ve somut garantilerin sunulması beklentisi güçlü ifadelerle muhataplara iletilecek.

Diplomasi hızlandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cumartesi günü İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile art arda telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu telefon görüşmelerinin ardından diplomasi trafiği de hız kazandı. Öte yandan, daha önce dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşeceği açıklanan ziyaretle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar” diyerek kapıyı kapatınca, gelecek heyetin seviyesi düşürülmüştü. Bu nedenle her iki ülke bakan yardımcılarını ikna turu için Türkiye’ye gönderdi.

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Ne yapacaklar göreceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cumartesi günü İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile art arda telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu telefon görüşmelerinin ardından diplomasi trafiği de hız kazandı. Öte yandan, daha önce dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşeceği açıklanan ziyaretle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar” diyerek kapıyı kapatınca, gelecek heyetin seviyesi düşürülmüştü. Bu nedenle her iki ülke bakan yardımcılarını ikna turu için Türkiye’ye gönderdi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç ve Finlandiya'ya NATO kapısını kapattı: Biz bunlara nasıl inanacağız?