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POLİTİKA

İsveç ve Finlandiya ile iade trafiği

Kabine toplantısından sonra gündeme ilişkin soruları cevaplayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'nın teröristlerin iadesi konusunda henüz adım atmadığını belirtti.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
İsveç ve Finlandiya ile iade trafiği
Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, önceki günkü kabine toplantısından sonra gündeme ilişkin soruları cevapladı. İsveç ve Finlandiya'nın teröristlerin iadesi konusunda henüz adım atmadığını belirten Bozdağ, “İsveç ve Finlandiya’nın NATO mutabakatı kapsamında FETÖ ve PKK üyelerini Türkiye’ye iade etmelerini bekliyoruz. 5-6 Ekim tarihleri arasında İsveç Adalet Bakanlığı’ndan bir heyet ülkemize gelecek. İadeler konusunda görüşmeler gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanlığı’ndan bir heyetin de görüşmeler yapmak üzere Finlandiya’ya gideceğini biliyorum. Bizim iadesini istediğimiz kişiler, ülkemizde hakkında soruşturma ve kovuşturma olan kişilerdir. İadesini istediğimiz kişilerin İsveç ve Finlandiya’dan ayrılıp ayrılmadığı konusunda bize bilgi verilmedi” dedi.

Bozdağ, ABD’den iadeler konusunda da “ABD’den defalarca istedik, onlarca klasör gönderdik. Muhataplarımıza söyledik. ‘Bu dosyalarda delil nedeniyle iade olmazsa hiçbir dosyada iade olmaz’ dedik” şeklinde konuştu. Yargı paketi çalışmalarında hazırlıkların son aşamaya geldiğini ifade eden Bozdağ, şunları kaydetti: “Arabuluculuğun kapsamını genişletiyoruz. Kamuoyunu memnun edecek düzenlemeler olacak. Meclis açıldığında gündeme gelmesini ve 1 Ocak’tan önce yasalaştırılmasını planlıyoruz.”

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