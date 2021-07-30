Gündem İtalyaya kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
KOCAELİ

İtalya’ya kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan eski polis memuru 4 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi İHA
İtalya’ya kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Şüphelilerin önce Yunanistan'a sonrasında ise İtalya'ya kaçmak istedikleri öğrenildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütleri faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt üyesi olduğu belirlen eski polis memuru 4 şüphelinin yurt dışına kaçacağı bilgisine ulaşıldı. Şahısların yakalanması için ekipler tarafından Gebze ilçesi Balçık Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda, yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 4 örgüt üyesi bir otomobil içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.


ÖNCE YUNANİSTAN SONRA İTALYA
Bir tır ile Yunanistan’a kaçmak için plan yaptıkları şahsın yakalandığı araçta, yurt dışına kaçacakları sırada idrarlarını yapmak için yanlarına aldıkları özel şişeler ele geçirildi. Şahısların Yunanistan’dan sonra İtalya’ya kaçacakları öğrenildi. Gebze İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şahıslar, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Abone Ol Google News
Yardıma hazırız

'Yardıma hazırız'

​Pakistan Başbakanı Han'dan Türkiye'ye destek mesajı.
Alevlerin ortasında kaldılar

Alevlerin ortasında kaldılar

Dört arkadaş son anda geri dönerek ölümden döndü.
Ciğerimiz yanıyor onların derdi spekülasyon

Ciğerimiz yanıyor onların derdi spekülasyon

Muhalefet orman yangınlarını bile istismar etti.
Hedef turizm mi?

Hedef turizm mi?

​Son üç gündeki yangınlarda sabotaj şüphesi üzerinde duruluyor.
Bitmeyen THK yalanı

Bitmeyen THK yalanı

​Her yangında olduğu gibi 'Uçaklar depolarda çürüyor' yalanı dolaşımda.
BAE şimdi de Kuveyt'i tehdit ediyor

BAE şimdi de Kuveyt'i tehdit ediyor

Körfez ülkesini hedef alan tweetler sert tepki çekti.
Yıldırım'ın parkları yenileniyor

Yıldırım'ın parkları yenileniyor

​Parkların bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Dera’da kıyım!

Dera’da kıyım!

​Esed rejimi, sivil halkın üzerine füze ve roketler yağdırdı.
Kandil başlarına yıkıldı

Kandil başlarına yıkıldı

​Irak'ın kuzeyinde 40'a yakın terör hedefine hava harekatı düzenlendi.

'Türk-Kürt meselesiyle bir ilgisi yok'

'Türk-Kürt meselesiyle bir ilgisi yok'

​İçişleri Bakanı Soylu Konya'daki vahşi cinayete ilişkin konuştu.
11 yerde yangın devam ediyor

11 yerde yangın devam ediyor

​Bakan Pakdemirli yangın bölgelerindeki son durumu açıkladı.
Vaka sayısı<br>22 binin üzerinde

Vaka sayısı
22 binin üzerinde

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.
Evde katliam!

Evde katliam!

​Konya'da saldırgan 7 kişiyi katletti ve evi ateşe verdi.
Nimetullah Hoca Hakk'a yürüdü

Nimetullah Hoca Hakk'a yürüdü

Japonya'da binlerce insanın İslam'la şereflenmesine vesile olmuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.