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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu 'AK Parti ve MHP ile ittifak yapalım' diyen Nebi Hatipoğlu'nun açıklamalarını reddetti

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun Eskişehir'deki seçimlerde AK Parti ve MHP ile ittifak yapılması gerektiğini söylemesinin ardından konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Hatipoğlu'nun açıklamalarının partiyi temsil etmediğini söyleyen Zorlu, "Bu görüş tamamıyla milletvekilimizin kendisine ait bir görüştür, partimizin kurumsal kimliğini temsil etmemektedir." dedi.

17:38 . 31/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Eskişehir'de AK Parti ve MHP ile ittifak kurulması gerektiğini söyleyen Nebi Hatipoğlu'nun açıklamalarının şahsi görüşü olduğunu ifade etti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Eskişehir'de AK Parti ve MHP ile ittifak kurulması gerektiğini söyleyen Nebi Hatipoğlu'nun açıklamalarının şahsi görüşü olduğunu ifade etti.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yerel seçimlerde CHP ile ittifaka kesinlikle karşı olduğunu söyledi. Hatipoğlu, Eskişehir'deki seçimlerde AK Parti ve MHP ile ittifak yapılması gerektiğini ifade etti.

"Kesinlikle CHP ile bir birliktelik istemiyorum"

CHP ile ittifak yüzünden büyük sıkıntı yaşadığını belirten Hatipoğlu
, "En büyük zararı biz gördük. Bizim 44 vekilimiz var. En son yaptığımız toplantıda tüm vekiller yerel seçimler için CHP ile birlikte olma taraftarı olmadığını dile getirdi. Partinin kararı değil ama milletvekillerinin şahsi düşünceleri, benim de şahsi düşüncem böyle. Kesinlikle CHP ile bir birliktelik istemiyorum"
ifadelerini kullandı.

"Bu görüş partimizin kurumsal kimliğini temsil etmemektedir"

Hatipoğlu'nun bu sözlerine partisinden cevap geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, düzenlediği basın toplantısında Hatipoğlu'nun açıklamalarının partiyi temsil etmediğini söyledi. Zorlu, şöyle konuştu:

"Bu görüş tamamıyla milletvekilimizin kendisine ait bir görüştür, partimizin kurumsal kimliğini temsil etmemektedir. Zira bizim iki temel özelliğimiz var. Böylesine stratejik ve bir seçim sürecini etkileyebilecek nihai bir konuda yetkili kurullarımızın görüşlerini alarak kararlarımızı şekillendiririz. Bu şekillendikten sonra da kurumsal görüşümüzün açıklandığı merciler bellidir, dolayısıyla bu görüşler sadece kendisine aittir. Bizi temsil etmiyor."


#Kürşad Zorlu
#İYİ Parti
#Nebi Hatipoğlu
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