İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu 'AK Parti ve MHP ile ittifak yapalım' diyen Nebi Hatipoğlu'nun açıklamalarını reddetti

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Eskişehir'de AK Parti ve MHP ile ittifak kurulması gerektiğini söyleyen Nebi Hatipoğlu'nun açıklamalarının şahsi görüşü olduğunu ifade etti.
İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yerel seçimlerde CHP ile ittifaka kesinlikle karşı olduğunu söyledi. Hatipoğlu, Eskişehir'deki seçimlerde AK Parti ve MHP ile ittifak yapılması gerektiğini ifade etti.
"Kesinlikle CHP ile bir birliktelik istemiyorum"
"Bu görüş partimizin kurumsal kimliğini temsil etmemektedir"
Hatipoğlu'nun bu sözlerine partisinden cevap geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, düzenlediği basın toplantısında Hatipoğlu'nun açıklamalarının partiyi temsil etmediğini söyledi. Zorlu, şöyle konuştu: