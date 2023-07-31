İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu 'AK Parti ve MHP ile ittifak yapalım' diyen Nebi Hatipoğlu'nun açıklamalarını reddetti

"Bu görüş tamamıyla milletvekilimizin kendisine ait bir görüştür, partimizin kurumsal kimliğini temsil etmemektedir. Zira bizim iki temel özelliğimiz var. Böylesine stratejik ve bir seçim sürecini etkileyebilecek nihai bir konuda yetkili kurullarımızın görüşlerini alarak kararlarımızı şekillendiririz. Bu şekillendikten sonra da kurumsal görüşümüzün açıklandığı merciler bellidir, dolayısıyla bu görüşler sadece kendisine aittir. Bizi temsil etmiyor."