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Gündem İYİ Partide 2 adam da Akşener 2 isme neşter vuruldu
ANKARA

İYİ Parti’de '2. adam' da Akşener: 2 isme neşter vuruldu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyaretini eleştiren Yavuz Ağıralioğlu’nu Başkanlık Divanı’ndan attı. Partinin iki numaralı ismi olan Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da Siyasi İşler Başkanlığı'na kaydırıldı. Teşkilat işleri artık Akşener’e bağlı olacak.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​İYİ Parti’de 2. adam da Akşener: 2 isme neşter vuruldu ​
Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında gerçekleştirilen Genel İdare Kurulu toplantısında Başkanlık Divanı’nda değişiklik yapıldı.

YÖNETİM DIŞI BIRAKTI

Diyarbakır ziyaretini, “Bu ülkede demokrasinin yolu Diyarbakır’dan geçer” ifadeleriyle açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na İYİ Parti’li Yavuz Ağıralioğlu da “Diyarbakır dâhil memleketimizin 81 iline, 84 milyonun tamamına ve bütün ülkeye ne fayda ve hayır gelecekse yolu TBMM’den geçer” cevabı ile tepki göstermişti.

Yavuz Ağıralioğlu
Yavuz Ağıralioğlu

Edinilen bilgilere göre, Akşener Ağıralioğlu’nu bu sözleri nedeniyle uyardı. Ağıralioğlu’nun bu sebeple yeni divana alınmadığı belirtiliyor. Ağıralioğlu’nun yerine Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı olarak Rıdvan Uz getirildi.

Koray Aydın
Koray Aydın
  • Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da pasifize edildi. Aydın teşkilat üzerinde etkisi olan bir isimdi ve kadrolara ülkücü isimleri yerleştirdiği için ittifakın HDP’ye yakınlaşmasından rahatsızlık duyduğu belirtiliyordu. Aydın’ın görevden alınmasıyla teşkilat işleri başkanlığı direkt Akşener’e bağlandı.

6’LI MASADA GÖREVLENDİRİLMİŞTİ

Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat da Eğitim Politikaları Başkanlığı’ndan alınarak Seçim İşleri Başkanlığı’nda görevlendirildi. Sunat’ın yerine Sevinç Atabay getirildi. Sunat da Bahadır Erdem’in yerine 6’lı masada görevlendirilmişti.

Genel Sekreter Uğur Poyraz, Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan, Ortadoğu Politikaları Başkanı Salim Ensarioğlu, Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ve STK Başkanı Burak Akburak divandaki yerini korudu.

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