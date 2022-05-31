Gündem İYİ Partili meclis üyesine kaçak yapıdan ceza
YEREL GÜNDEM

İYİ Parti'li meclis üyesine kaçak yapıdan ceza

Düzce Belediyesi'nin İYİ Parti'li Meclis üyesi Erkan Dinçer'e, ruhsat almadan yaptırdığı kaçak sundurma nedeniyle cezai işlem uygulandı. Gözler, her fırsatta "Dürüstlükten" dem vuran İYİ Partili yöneticilerin konuyla ilgili yapacağı yoruma çevrildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili meclis üyesine kaçak yapıdan ceza
Erkan Dinçer

2019 yılında İYİ Parti'den Düzce Belediyesi Meclis üyesi seçilen Erkan Dinçer'in ruhsat almadan yaptığı kaçak yapı belediye encümenine takıldı. Koçyazı Mahallesi 103 ada 13 nolu parsel üzerinde belediyeden ruhsat almadan iskanlı zemin kat işyerinin doğu cephesine çelik malzemeden sundurma yaparak rant elde etmeye çalışan Dinçer'e Belediye encümeni tarafından 52 in 639 TL para cezası uygulandı.

GÖZLER İYİ PARTİLİ YÖNETİCİLERDE

  • Her fırsatta dürüstlükten dem vuran İYİ Partili yöneticilerin kendi meclis üyelerinin Belediyeden ruhsat almadan yaptığı kaçak yapı ile rant sağlama çabası ile ilgili görüşleri merak ediliyor.

İKTİDAR OLSALAR NELER YAPACAKLAR?

Öte yandan duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar ise; "Şuanda muhalefet partisinden meclis üyesinin ruhsat almadan kaçak işler yapmasını kabul edilir gibi değil. Daha muhalefet meclis üyesiyken rant elde etmeye çalışanlar, iktidara gelmeleri durumunda neler yapacaklarını düşünmek dahi istemiyoruz" şeklinde konuştular.

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