İyileşen Kovid’li grip aşısı olabilir

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile merak edilen konuları 54 soru-cevapta topladı. Koronavirüs hastası ya da temaslıların ne zaman grip aşısı olabileceği sorusuna verilen yanıtta, hastaların izolasyon süreleri sona erdiğinde genel durumları iyi ise grip aşısı olmalarına engel bulunmadığı belirtildi. Cevapta, “Uygulanacak aşıya alınacak yanıt açısından lenfopeni, glukortikoid ve kullandığı diğer ilaçlara bağlı immünsüpresyon gibi durumlar göz önüne alınarak aşı yapılma kararının ve zamanının bireysel olarak değerlendirilmesi önerilir” denildi.

TEMASLILAR İÇİN SAKINCA YOK

Kovid-19 temaslıların grip aşısı konusunda ise karantina süreleri bittikten sonra grip aşısı uygulanmasında sakınca bulunmadığı belirtildi: “Temaslı listesinden ismin silinebilir mi” sorusuna ise “Hayır. Temaslı olarak ismi bildirilen bireylerle iletişim kurularak temasın doğruluğu onaylatılır. Daha sonra isim sisteme girilir ve sonrasında silinemez” cevabı verildi. Ayrıca, izolasyon süresi dolduktan sonra test vermeye gerek olmadığı belirtildi: “Size önerilen izlem süresi bittikten sonra gündelik hayatınıza ve işinize dönebilirsiniz.”

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İKİ POZİTİF AYNI ORTAMDA

İki veya daha fazla pozitif vakanın aynı ortamda kalıp kalamayacağı sorusuna ise “Evet kalabilir. Ortamda virüs miktarı fazla olduğundan temizlik ve havalandırma daha sık aralıklarla yapılmalıdır” cevabı verildi.