İzinsiz kazı yapan şüpheliye suçüstü: Gözaltına alındı

Şüpheli şahsın jandarma tarafından izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemelerde şüpheliye ait oldugu tespit edilen 1 dedektör ve 1 çapa ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.