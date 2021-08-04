İki yıl önce düzenlediği konserin gelirleriyle alacağız demişti: İzmir Büyükşehir'in yangın söndürme uçağı nerede?

Türkiye 5 ilde devam eden 14 farklı orman yangını ile mücadelesini sürdürüyor. Algı operasyonlarıyla bu mücadeleye leke sürmeye çalışan CHP'de ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 2019 yılında FOX TV'de katıldığı bir programda orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptığı ve belediye bünyesine yangın söndürme uçağı alınacağını söylediği ortaya çıktı.

İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül'de yapılan konserde Oğuzhan Uğur, Gripin, Hayko Cepkin ve Haluk Levent gibi pek çok ünlü isim sahne aldı. Bu isimler para almadan sahneye çıkarken Tunç Soyer, konser öncesinde katıldığı pek çok programda elde edilen gelirlerle 'yangın söndürme uçağı' alınacağını dile getirmişti.

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ORTADA NE YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI VAR NE DE PARA

9 Eylül 2019'de FOX TV'deki programda söz alan Soyer, konserlerde yapılacak bağışla yangın söndürme uçağı alınmasının hedeflendiğini söylemişti. Soyer, "Hedefimiz uçak almak. Ama ne kadar bağış toplayacağımızı öngörmek mümkün değil. 9 Eylül'de büyük bir konser olacak. İzmirliler o duyarlılığı gösterirlerse niyetimiz helikopteri, uçağı İzmirlilere getirmek olacak." şeklinde konuşmuştu.

Fakat konserin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen konserde toplanan paralarla ilgili herhangi bir bilgi yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin envanterinde ise yangın söndürme uçağı bulunmuyor.

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Hamza Dağ’dan Tunç Soyer’e: Paralar nerede?

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI HAMZA DAĞ'DAN TUNÇ SOYER'E: PARALAR NEREDE?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, TVNet’te katıldığı programda özellikle muhalefetin orman yangınlarıyla ilgili sosyal medyada manipülasyon ve şovenist eylemlerini eleştirerek Soyer'in 2019 yılında alacakları yangın söndürme uçaklarını hatırlattı.

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Dağ, 2019’da İzmir’de meydana gelen orman yangınında muhalefetin, o gün yaptığı yalan ve manipüle siyaseti bugün de yaptığına dikkati çekerek, o dönem Tunç Soyer’in koordinasyon toplantısına katılmadığını, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın yangın yerine gelmediğini savundu.

'CİBİLİYETLERİ BOZUK OLUNCA...'

CHP’lilerin yine o dönemde sosyal medya üzerinden yalan üzerine siyaset yaptığını ifade eden Dağ, “Yine Türk Hava Kurumuyla ilgili, uçaklarla ilgili, ceylanların görüntülerini göstermişlerdi, sosyal medyada birtakım böyle yayınlar yapmışlardı, bunların hepsine hem sahada yangınla uğraşırken ekiplerle, bir yandan da biz cevap vermekle uğraşmıştık. Yani cibilliyet bozuk olunca, bakın bu kadar net söylüyorum; cibilliyet bozuk olunca siz her böyle bir hadise söz konusu olduğunda kendi cibilliyetini gösteriyorsunuz; başka bir şey değil, bunun başka bir anlatımı yok. Belki çok ağır bir şey söylüyor olabilirim, ama bunu başka türlü yorumlama şansınız yok.” diye konuştu.

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Dağ, şöyle devam etti:

“Bakın o yangından sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, İzmir’de ‘Yangın uçağı alacağım’ dedi para topladı, üzerinden 2 yıl geçti daha yangın uçağı yok. Para da toplandı, paralar nerede, bu paralar nerede? Orada belediye meclis toplantısı yapıldı, ‘Yangın olan yerde burası ağaçlandırılacak’ dedi. Zaten orayı da Tarım ve Orman Bakanlığı ağaçlandırdı, fidan için kampanyalar yapıldı.”

Antalya’daki orman yangınında Antalya Büyükşehir Belediyesi Muhittin Böcek’in de tavrını eleştiren AK Partili Dağ, “Muhittin Böcek gibi video çekerek ateşe odun taşımak değil, fitneye odun taşımak değil sizin yapmanız gereken. Sizin yapmanız gereken; bu süreç biter, bu süreçte birilerinin hatası, kusuru, eksikliği varsa biz de değerlendiririz, siz de muhalefetinizi yaparsınız, bunda bir şüphe yok. Demokratik ülkelerde muhalefetten kaçacak halimiz yok, muhalefette de zaten bizim ülkemizde Meclis’te olsun, medyada olsun, sosyal medyada muhalefetliğini yapıyor. Ayıp olan, yanlış olan, edebi olmayan; sizin yalan, manipülasyon üzerinden buralardan ufacık dahi olsa bir nebze olsun bir katkı, kendi siyasal durumumuza bir şey alabilir miyiz ya da bu sürece zarar vermeniz, bu edebi değildir, bu ahlaki değildir. Bu toplumu yansıtmaz, Anadolu kültürünü yansıtmaz bir kere, Anadolu insanının yapısını yansıtmaz.” ifadelerini kullandı.

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