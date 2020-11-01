Vatandaşımızın yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devletin, deprem anından itibaren tüm imkanlarıyla İzmirlilerin imdadına koştuğunu söyledi. 6.6 büyüklüğünde depremle sarsılan İzmir’e gelen Erdoğan, AFAD Koordinasyon Merkezinde yetkililerden depremle ilgili bilgi aldı. Erdoğan daha sonra arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgeyi ziyaret etti. Erdoğan, Bornova ilçesinde kriz merkezindeki basın toplantısının ardından, depremin en büyük hasarı verdiği Bayraklı ilçesine geçti. Mansuroğlu Mahallesi’nde çöken Rıza Bey Apartmanı’nın enkaz alanına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Erdoğan’a, alandan ayrıldığı sırada bazı vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir’e gelerek deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Erdoğan’a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve bakanlar da eşlik etti.

24 MİLYON LİRA ÖDENEK GÖNDERİLDİ

Erdoğan, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezinde brifing aldıktan sonra depremin ardından yapılan çalışmalar ve son duruma ilişkin açıklama yaptı. AFAD’ın Sakarya, Bursa ve Afyonkarahisar’dan birer adet olmak üzere 3 mobil koordinasyon aracıyla burada görev yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, “Bölgeye toplam 35 adet mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup, 25 adeti burada kurulmuş durumda. Yani bu noktada da herhangi bir sıkıntı söz konusu olmadı. Bütün bunların yanında 24 milyon şu ana kadar ödenek gönderdik ki ihtiyaca göre Valimizin koordinesinde yapılacak taleple bakanlarımızın yapacağı taleple bunun sürekli olarak devamı söz konusu.” ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:57 Enkaz altındaki minik Eda sakinliğiyle ekipleri şaşırttı: Abi, babama Eda iyi der misin? Merak etmesin İzmir'de meydana gelen deprem sonrası enkaz altında kalan minik Eda, sakinliğiyle kurtarma ekiplerini şaşırttı. Göçük altına sıkışmış durumdayken ulaşılan minik Eda'nın ilk sözleri, ''Abi sana güveniyorum. Babama, Eda iyi der misin? Merak etmesin'' oldu. Enkaz altında dahi babasını düşünen minik Eda ekipler tarafından kurtarıldı.

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EN KISA SÜREDE BU EVLER YAPILACAK

Burada yoğun şekilde rezerv alan temini çalışmalarının yürütüldüğü bilgisini veren Erdoğan, “Bu rezerv alan çalışmalarıyla birlikte de süratle enkaz kaldırma çalışmalarımız devam edecek. Enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ederken bir taraftan da nerede rezerv alan var, bu çalışmaları yapıp bu rezerv alanlara göre de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız buralarda hemen süratle adımları atacak. Elazığ ve Malatya deneyimini aynen burada da inşallah değerlendireceğiz.” diye konuştu. Erdoğan, rezerv alanlarla birlikte hemen enkazların kaldırılacağını, ardından inşaat çalışmalarına başlanacağını ifade ederek, “Süratle inşallah en kısa zamanda bu inşaat çalışmaları ile birlikte bu enkazda evleri yıkılan vatandaşlarımız için en kısa sürede bu evler yapılıp, vatandaşlarımızın da buralara taşınmasını inşallah sağlamış olacağız.” dedi.

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