Vatandaşımızın yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devletin, deprem anından itibaren tüm imkanlarıyla İzmirlilerin imdadına koştuğunu söyledi. 6.6 büyüklüğünde depremle sarsılan İzmir’e gelen Erdoğan, AFAD Koordinasyon Merkezinde yetkililerden depremle ilgili bilgi aldı. Erdoğan daha sonra arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgeyi ziyaret etti. Erdoğan, Bornova ilçesinde kriz merkezindeki basın toplantısının ardından, depremin en büyük hasarı verdiği Bayraklı ilçesine geçti. Mansuroğlu Mahallesi’nde çöken Rıza Bey Apartmanı’nın enkaz alanına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Erdoğan’a, alandan ayrıldığı sırada bazı vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.
24 MİLYON LİRA ÖDENEK GÖNDERİLDİ
Erdoğan, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezinde brifing aldıktan sonra depremin ardından yapılan çalışmalar ve son duruma ilişkin açıklama yaptı. AFAD’ın Sakarya, Bursa ve Afyonkarahisar’dan birer adet olmak üzere 3 mobil koordinasyon aracıyla burada görev yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, “Bölgeye toplam 35 adet mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup, 25 adeti burada kurulmuş durumda. Yani bu noktada da herhangi bir sıkıntı söz konusu olmadı. Bütün bunların yanında 24 milyon şu ana kadar ödenek gönderdik ki ihtiyaca göre Valimizin koordinesinde yapılacak taleple bakanlarımızın yapacağı taleple bunun sürekli olarak devamı söz konusu.” ifadelerini kullandı.
EN KISA SÜREDE BU EVLER YAPILACAK
- Burada yoğun şekilde rezerv alan temini çalışmalarının yürütüldüğü bilgisini veren Erdoğan, “Bu rezerv alan çalışmalarıyla birlikte de süratle enkaz kaldırma çalışmalarımız devam edecek. Enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ederken bir taraftan da nerede rezerv alan var, bu çalışmaları yapıp bu rezerv alanlara göre de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız buralarda hemen süratle adımları atacak. Elazığ ve Malatya deneyimini aynen burada da inşallah değerlendireceğiz.” diye konuştu. Erdoğan, rezerv alanlarla birlikte hemen enkazların kaldırılacağını, ardından inşaat çalışmalarına başlanacağını ifade ederek, “Süratle inşallah en kısa zamanda bu inşaat çalışmaları ile birlikte bu enkazda evleri yıkılan vatandaşlarımız için en kısa sürede bu evler yapılıp, vatandaşlarımızın da buralara taşınmasını inşallah sağlamış olacağız.” dedi.
EV BULANLARA KİRASI ÖDENECEK
- Ancak bu süre içerisinde değişik yerlerde kiralık ev bulan vatandaşlara kiraları ödenerek, oralara yerleşmelerini sağlayacaklarını aktaran Erdoğan, halkın zarar gören eşyalarının bedellerinin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ödenerek, vatandaşlara en ufak bir sıkıntı yaşatılmayacağını belirtti. Erdoğan, şöyle devam etti: “Elimizde konteynırlarımız var. Bu konteynırları da uygun olan yerlere yerleştirmek suretiyle vatandaşlarımızın buralarda, bu konteynırlarda yaşam imkanını da sağlamak suretiyle adımlar atabiliriz.”