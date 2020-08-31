İzmir haberleri: Konvoydan açılan ateş 5 yaşındaki çocuğa isabet etti İzmir'de düğün konvoyu felakete yol açtı: Maganda kurşunu 5 yaşındaki bir çocuğa isabet etti İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Çayırlı Mahallesi'nde sünnet düğünü için oluşturulan bir konvoydan ateş açıldı. Olay sırasında yaşanacaklardan habersiz evinin balkonunda oturan 5 yaşındaki kız çocuğuna av tüfeği saçmaları isabet etti. Küçük çocuk hastaneye kaldırılırken olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. 5 av tüfeği, 1 gaz tabancası ile kartuşlara el konuldu. Düğün sahibineyse 28 bin 620 lira para cezası kesildi.

Haber Merkezi 31 Ağustos 2020, 18:48 Son Güncelleme: 31 Ağustos 2020, 19:15 AA