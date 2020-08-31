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Gündem İzmirde düğün konvoyu felakete yol açtı Maganda kurşunu 5 yaşındaki bir çocuğa isabet etti
İZMİR

İzmir haberleri: Konvoydan açılan ateş 5 yaşındaki çocuğa isabet etti

İzmir'de düğün konvoyu felakete yol açtı: Maganda kurşunu 5 yaşındaki bir çocuğa isabet etti

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Çayırlı Mahallesi'nde sünnet düğünü için oluşturulan bir konvoydan ateş açıldı. Olay sırasında yaşanacaklardan habersiz evinin balkonunda oturan 5 yaşındaki kız çocuğuna av tüfeği saçmaları isabet etti. Küçük çocuk hastaneye kaldırılırken olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. 5 av tüfeği, 1 gaz tabancası ile kartuşlara el konuldu. Düğün sahibineyse 28 bin 620 lira para cezası kesildi.

Haber Merkezi AA
Hastaneye kaldırılan küçük çocuk tedavisi sonrası taburcu edildi.
Hastaneye kaldırılan küçük çocuk tedavisi sonrası taburcu edildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sünnet düğünü konvoyundan ateş açılması sonucu evinin balkonunda bulunan 5 yaşındaki kız çocuğu, hafif şekilde yaralandı.

5 yaşındaki çocuğa av tüfeği saçmaları isabet etti

  • Alınan bilgiye göre, Çayırlı Mahallesi'ndeki sünnet düğünü sonrasında oluşturulan konvoydan havaya ateş açıldı. Balkonunda oturan N.B'nin (5) vücuduna av tüfeği saçmaları isabet etti.

Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan N.B, müdahalenin ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesine sevk edildi. Vücudundaki saçmalar çıkartılan kız çocuğu, taburcu edildi.

Maganda kurşunu damada isabet etti
GÜNDEM
Maganda kurşunu damada isabet etti

8 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. 5 av tüfeği, 1 gaz tabancası ile kartuşlara el konuldu.

Düğün sahibine 28 bin lirayı aşkın ceza

  • Düğün sahibi M.G'ye İlçe Hıfzıssıha Kurulu kararlarına aykırı şekilde düğün yapma, konvoy oluşturma gibi suçlardan28 bin 620 lira para cezası kesildi.
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