İzmir'de düğün konvoyu felakete yol açtı: Maganda kurşunu 5 yaşındaki bir çocuğa isabet etti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sünnet düğünü konvoyundan ateş açılması sonucu evinin balkonunda bulunan 5 yaşındaki kız çocuğu, hafif şekilde yaralandı.
5 yaşındaki çocuğa av tüfeği saçmaları isabet etti
- Alınan bilgiye göre, Çayırlı Mahallesi'ndeki sünnet düğünü sonrasında oluşturulan konvoydan havaya ateş açıldı. Balkonunda oturan N.B'nin (5) vücuduna av tüfeği saçmaları isabet etti.
Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan N.B, müdahalenin ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesine sevk edildi. Vücudundaki saçmalar çıkartılan kız çocuğu, taburcu edildi.
8 kişi gözaltına alındı
Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. 5 av tüfeği, 1 gaz tabancası ile kartuşlara el konuldu.
Düğün sahibine 28 bin lirayı aşkın ceza
- Düğün sahibi M.G'ye İlçe Hıfzıssıha Kurulu kararlarına aykırı şekilde düğün yapma, konvoy oluşturma gibi suçlardan28 bin 620 lira para cezası kesildi.