İzmir Milletvekili Hamza Dağ, metroda görüntülendi.

İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Çankaya istasyonunda metro beklerken görüntülendi. Çevredeki bir vatandaş tarafından görüntülenen vekilin fotoğraflarınıTwitter'dan paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı, "Bugün İzmir metroda adamın birisi telefonla yok karayolları müdürünü bağlar mısınız yok ilçe sağlık müdürünü bağlar mısınız diye konuşuyodu içimden şizofren galiba dedim 2 dk sonra 3-4 kişi yanına gelip vekilim nasılsınız dedi... Adam vekilmiş" ifadelerini kullandı.

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Hamza Dağ kimdir?

Balıkesir Sındırgı ilçe nüfusuna kayıtlı olan Hamza Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde Manisa'nın Demirci ilçesinde doğdu. 1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Lisans Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2000 yılında tamamlamıştır. AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları'nda sırasıyla, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu, ardından 3 Şubat 2008 tarihinde 3. Olağan Kongresi'nde, İl Gençlik Kolları Başkanı seçildi.

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2011 seçimleri ile birlikte 24. dönem İzmir Milletvekilliğine Seçilen Dağ, sırasıyla 25. 26. ve 27. dönemlerde tekrardan İzmir Milletvekili seçilerek TBMM'de görev almıştır. Bu dönemlerde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Plan ve Bütçe komisyonu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

2014 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Hamza Dağ, 2014-2017 yılları arasında Seçim İşleri Birimi'nde Başkan Yardımcılığı görevini de yapmıştır. 29 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 3. Olağanüstü Kongre sonrası AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine gelen Hamza Dağ, evli ve 4 çocuk babasıdır.