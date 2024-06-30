İzmir yangını: Yerleşim yerleri tehdit altında değil

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zirai alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.





Yeniköy ve Üvecik köyleri arasındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.









Bozcaada'dan da dumanı görülen yangının bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Ezine Belediyesi ve Geyikli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.





Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangın nedeniyle yazlık konutlar tahliye edildi, köylerdeki ağıllar boşaltıldı.









Üvecik köyünde küçükbaş yetiştiriciliği yapan Hamza Özkan'ın kışlası da yangın nedeniyle hasar gördü. Yangın başlayınca hayvanlarını sahile götüren Özkan, sürüsünü telef olmaktan kurtardı.





Ayrıca, bir çimento fabrikasının limanda bulunan tesislerinin girişindeki kapalı bölüm de yandı.

Rüzgar enerji santrallerini etkilemesi önlendi

Ekiplerin yoğun çabaları sonucu rüzgar enerji santrallerine yaklaşması engellenen alevlerden bazı ağaçlar zarar gördü.





Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın yerinde koordine ettiği ekipler, köylülerin desteğiyle yangını kısmen kontrol altında aldıkları bölgede çalışmalarına devam ediyor.





Evleri tahliye edilen vatandaşların, soğutma çalışmalarının sürdürülmesi için evlerine henüz girmemeleri, teyakkuzda olmaları gerektiği ifade edildi.

Menderes

İzmir Menderes'te Karacadağ mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.





İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 uçak, 13 helikopter, 35 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.





Orman Bölge Müdürlüğü, yangının saat 12.53'te çıktığını, ilk müdahalenin saat 13.05'te gerçekleştirildiğini bildirdi.





Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine, çeşitli belediyelerin itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar da destek veriyor.









Yangın nedeniyle ormanlık alanda bulunan hobi bahçesi tarzındaki bazı evler tahliye edildi. Jandarma ekipleri evlerin olduğu bölgede sirenler çalarak vatandaşların alandan ayrılmasını istedi.





Bölgede evi olan bazı vatandaşlar hortumlarla evlerinin çatısına, araçlarına ve arazilerine su tutarak yangına karşı tedbir aldı. Bazı seralar alevler nedeniyle zarar gördü.





Alevlerin yakınında bulunan Çamönü Mahallesi tahliye edildi. Jandarma ekipleri, anonslarla vatandaşların hızlı hareket etmesini istedi.





Bazı belediye ekiplerinin, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışma yaptığı görüldü.

TSK'ya ait 5 helikopter görevlendirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'de devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ait 3 adet Couger tipi helikopter ile 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi" ifadesi kullanıldı.





Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek de yaptığı yazılı açıklamada, şunları söyledi:

"Öğle saatlerinde çıkan ve Değirmendere, Çamönü, Ataköy mahallelerimizi etkileyen yangına karşı belediye ekiplerimizin de desteğiyle Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu felaket sona erer. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."





Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek de yaptığı yazılı açıklamada, şunları söyledi:





"Öğle saatlerinde çıkan ve Değirmendere, Çamönü, Ataköy mahallerimizi etkileyen yangına karşı belediye ekiplerimizin de desteğiyle Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu felaket sona erer. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."

Çeşme

Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'ndeki makilik alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.





İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 1 helikopter, 7 arazöz ve 1 su ikmal aracı sevk edildi.





Çeşme'deki yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.





Yangının saat 14.34'te başladığı, ekiplerin ilk müdahaleyi 14.47'de yaptığı belirtildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.





Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının enerjisinin düşürüldüğünü, herhangi bir tehdit olmadığını açıkladı.

Tire

İzmir Tire'de Hasançavuşlar Mahallesi Mersindere mevkiindeki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.





İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.





Tire Kaymakamı Vural Karagül ile Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu da bölgede çalışmaları takip etti. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Selçuk

İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.





Selçuk-Kuşadası kara yolu Pamucak mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.





İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi.





Yangının saat 17.12'de çıktığı ve ilk müdahalenin 17.20'de gerçekleştirildiği bildirildi.





Yangın nedeniyle Arvalya mevkiinde, Selçuk-Kuşadası kara yolu araç trafiğine kapatıldı.

Evler, oteller ve barınak boşaltıldı

Rüzgarın da etkisiyle Kuşadası yönüne ilerleyen yangın nedeniyle, Bayraklıdede Mahallesi'nde bulunan 2 otel ve evler tahliye edildi. Burada konaklayanlar, çevredeki diğer otellere yönlendirildi.





Ayrıca Selçuk Belediyesi'ne ait hayvan barınağı boşaltıldı. Hayvanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin barınaklarına gönderildi.

Bakan Yumaklı: 11 uçak, 27 helikopter, 972 personel sevk edildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de devam eden yangınlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.





Bakan Yumaklı açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"İzmir’de devam eden; Selçuk, Menderes, Torbalı, Menemen, Çeşme yangınlarına 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve iş makinesi ve 972 personel sevk edildi. Yangının başladığı ilk andan itibaren Ormanın Kahramanları cansiparane mücadelesini sürdürüyor."





Bakan Yumaklı, gelişmeleri yakından takip etmek için yangın bölgesine gidiyor.





Kuşadası

İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ormanlık alana sıçradı.



