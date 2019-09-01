İzmir'de 5 yaşındaki Eymen dövülerek öldürüldü

Polisin takibi sonucu yakalanan anne M.D.'nin verdiği ifadesinde Eymen'in, erkek arkadaşı S.E. (37) tarafından dövülmesi sonucu yaşamını yitirince elleri ve ayakları bağlanarak poşet içinde kullanılmayan bir tandır içine konulduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili anne M.D. ile erkek arkadaşı S.E. ve kardeşi E.E. gözaltına alındı.

Geçen hafta İzmir Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşinden ayrıldığı öğrenilen M.D.'nin oğlu Eymen Sadık D.'ye iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı yönünde ihbar üzerine harekete geçti.

Buca ilçesinde belirlenen adrese giden ekipler, Eymen'in ve annesi M.D.'nin bir süredir eve gelmedikleri bilgisini aldı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de soruşturmaya dahil edildi. Araştırmada M.D.'nin ilçedeki yakınlarının evinde olduğu belirlendi.

ANNENİN KORKUNÇ İTİRAFI

Operasyon düzenleyen polis, M.D.'yi evde yakalarken küçük Eymen'i bulamadı. Polislerin, Eymen'in nerede olduğu yönündeki sorusuna M.D., bir akrabasının yanında olduğu söyledi.

Çocuğun ısrarla getirilmesi yönünde polisin baskı yapması üzerine önce çelişkili ifadeler veren M.D., ardından oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü itiraf etti. Gözaltına alınan M.D.'nin ifadesinde, Eymen'in birlikte yaşadığı S.E. tarafından dövüldüğü sırada nefessiz kalıp yere düştüğünü keydetti.

Daha sonra Eymen'in öldüğünü anladıklarını ve korktukları için cansız bedenini Buca ilçesinin kırsal Kaynaklar Mahallesi'ne götürüp, kullanılmayan tandır içine koyduklarını itiraf ettiği öğrenildi.

TALİHSİZ ÇOCUĞUN ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI CESEDİ BULUNDU

Bunun üzerine, M.D'nin gösterdiği yerde arama yapan polis, korkunç gerçekle karşılaştı. Ağzı tuğlayla kapatılmış tandırı açtıklarında içinde Eymen'in elleri ve ayakları bağlanmış poşet içindeki cesedi bulundu.

ŞÜPHELİ İLE ZKARDEŞİ YAKALANDI

Polis, başlattığı çalışmayla kısa sürede cinayet şüphelisi S.E. ile olayda ağabeyine yardım ettiği gerekçesiyle kardeşi E.E.'yi (29) gözaltına aldı. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulamaları devam ediyor.