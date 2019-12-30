İzmir'de 700 metre aralıkta peş peşe korkunç 2 cinayet: Katil zanlısı yakalandı

İzmir Torbalı'da saat 21.30 sıralarında Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan sitedeki apartmanda meydana gelen olayda 6 yıldır İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park evine girerken, apartmanın önünde bekleyen bir kişi tarafından durduruldu. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada kimliği belirsiz kişinin tabanca ile Park'a ateş açıp olay yerinden kaçtı.

DHA Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park

İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Park, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Park, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Fuat Mehmet Park'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AYNI SAATTE DOKTOR EŞİ DE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri, Fuat Mehmet Park'ın öldürülmesi ile ilgili çalışma başlatırken aynı saatlerde Torbalı Alpkent Mahallesi 1032 sokakta ikinci bir cinayet ihbarı alındı. Devlet Hastanesi doktorlarından Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in evlerine gelin silahlı bir kişi tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

İddiaya göre kapıyı çalarak içeri giren siylahlı kişi, burada tartıştığı çiftten Hatice Gülcemal'i tabanca ile vurdu. Dr. Harun Gülcemal'i ise silah silah zoru ile rehin alan saldırgan, yakındaki bir ATM'ye götürdü. Burada, 1500 TL nakit para çektiren saldırgan, ardından tehdit ettiği Dr. Gülcemal'i serbest bırakıp kaçtı.

DHA Hatice Gülcemal

İzmir'in Torbalı ilçesinde Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Park'ın öldürülmesinin ardından bir doktor eşi daha evinde öldürüldü. İki olayın birbiri ile benzerlik göstermesi akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Hareketli dakikaların yaşandığı ilçede polis alarma geçti.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİ

Dr. Harun Gülcemal, serbest kaldıktan sonra polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, koşarak eve gitti. Gülcemal, eve geldiğinde eşinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, yaklaşık 700 metre mesafede işlenen 2 cinayet arasında ilişki olabileceği şüphesiyle soruşturmayı bu yönde genişletti.

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VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ İLÇEYE GELDİ

Torbalı'da peş peşe yaşanan iki cinayetin ardından İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek soruşturma hakkında bilgi aldı. Dr. Gülcemal'in ifadeleri doğrultusunda eşgali belirlenen şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

DR. GÜLCEMAL, 1 HAFTA ÖNCE SALDIRIYA UĞRADI

Torbalıda sağlık camiasında işlenen iki cinayetle ilgili soruşturma sürdürülürken, bu arada Dr. Harun Gülcemal'in yaklaşık bir hafta önce Torbalı Devlet Hastanesi'nde bir hasta yakını tarafından saldırıya uğradığı öğrenildi. D. Gülcemal'in bu olaydan sonra saldırgan hakkında şikayetçi olduğu ve soruşturma yürütüldüğü anlaşıldı. Polisin bu ayrıntıları da incelediği belirtildi.

DHA Torbalı'da cianyet

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

İzmir'de Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesine ilişkin iki kişi gözaltına alındı.

Cinayetlerin ardından geniş çaplı araştırma başlatan polis ve jandarma ekipleri, katil zanlısıyla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilen iki şüpheliyi, Torbalı ilçesinde Ortaklar ve Atatürk mahallelerindeki iki adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

ZANLININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU, ÖZEL HAREKAT PEŞİNDE

İzmir Torbalı’da 2 kişiyi öldüren 1 polisi de kafasından vurarak ağır yaralayan zanlının kimliği tespit edildi. Zanlı 1989 doğumlu Enver Yıldız olduğu öğrenildi. Zanlının daha önce de bir çok sabıkasının olduğu kısa süre önce “Yağma” suçundan hükümlü olduğu cezaevinden tahliye olduğu belirlendi.

Torbalı kırsalına kaçtığı belirlenen zanlının yakalanması için polis ve Jandarma Özel Harekat birimleri de seferber oldu.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Alınan bilgiye göre, zanlının eşkalini belirleyen polis ekipleri, Torbalı'nın Atatürk Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler operasyonda Enver Y'yi (30) saklandığı evde yaralı olarak yakaladı.