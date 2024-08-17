İzmir’de alevler evlere sıçradı

İzmir alevlere teslim oldu. Rüzgarın şiddetiyle büyüyen yangın yerleşim yerlerini tehdit etti, birçok iş yeri ve araçlar yandı. Yamanlar Karatepe mevkiindeki ormanlık alanda önceki gün akşam başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüdü. Gündüz saatlerinde hızı saatte 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle hava araçları bir süre yangına müdahale edemedi. Yangından 78 kişi etkilendi.

3 İLÇE ALEVLERE TESLİM

Yangın dün gece saatleri itibariyle Karşıyaka, Bayraklı ve Çiğli ilçesi sınırlarında etkisini sürdürdü. Bu bölgelerdeki pek çok ev tahliye edildi. Yangınlarda 16 ev yandı, 87 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi. Bölgeye çıkan yollar da trafiğe kapatıldı. Alevler, bir süre sonra Örnekköy Sanayi Sitesi'ne kadar ulaştı. Yangın, buradaki pek çok atölye ve dükkana sıçrarken iş yerlerinin yanışını izleyen vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

DÖRT KOLDAN MÜDAHALE

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada İzmir'deki yangına havadan ve karadan çok sayıda kurum eliyle müdahale edildiği belirtilerek "Milli Savunma Bakanlığı çalışmalara havadan destek verirken, 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale devam ediyor" denildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gece yarısı yaptığı açıklamada "Ülke genelinde 72 yangın çıkmış olup, bunların 45’i kontrol altına alınmıştır. 27 yangına ise müdahale devam etmektedir" dedi. Altun, İzmir’deki yangınlara toplam 596 araç ve 2 bin 965 personel ile müdahale edildiği bilgisini verdi. Sağlık Bakanlığı açıklamasında ise İzmir'de yangından 78 kişinin etkilendiği, 29 kişinin tedavisinin hastanelerde devam ettiği bildirildi.

BOZDOĞAN-MİLAS HATTI DA YANIYOR

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi ve Muğla Milas hattındaki ormanlık alanda da akşam saatlerinde yangın çıktı. Orman yangınının bulutları Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’ye kadar ulaştı.

700 HEKTAR KÜL OLDU

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında önceki gün sabah başlayan ve 24 saat sonra kontrol altına alınan yangında 980 futbol sahası büyüklüğünde 700 hektar alan etkilendi. Yangının yol kenarındaki bir elektrik direğinden çıkan kıvılcımın kırsal alana sıçramasıyla başladığını, daha sonra ormana yayıldığı belirlendi. Yangında Conkbayırı, Arıburnu Ovası, Anzak Koyu ve Arıburnu yarlarının bir bölümü alevlerden etkilendi. Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan turizm merkezi Bozcaada ilçesinde, yangın riski nedeniyle Polente Feneri mevkiine girişler yasaklandı.

EVLER YANDI

Manisa’daki orman yangını üçüncü günü geride bıraktı. Gece boyunca kontrol altına alma çabalarının devam ettiği Gördes'in Boyalı ve Kayacık mahallelerindeki yangın söndürme çalışmalarına gece boyunca bir gece görüşlü helikopter, 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri, 18 iş makinesi, 367 personel katıldı. Boyalı Mahallesi’nde önceki gün çıkan orman yangınına müdahale sürerken, tedbir amaçlı 20 hanelik Karayakup ve 57 hanelik Yeniköy Mahalleleri tahliye edildi. Tahliye edilen 20 hanelik 40 kişinin yaşadığı Karayakup Mahallesi’ndeki cami dahil tüm evlerin yanarak, kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

2. GÜNDE DE HAVADAN VE KARADAN DESTEK

Bolu'nun Göynük ilçesi Bekirfakılar köyünde önceki gün başlayan yangına 11 helikopter, 118 kara aracı ve 601 personelle müdahale edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çok ciddi güç yığmış olmamıza rağmen alanın genişliği, çok sarp olması, yarıklar olması, dik kayalıklar olması müdahaleyi çok güçleştiriyor" dedi. Orman yangını sebebiyle tedbir amacıyla Göynük-Nallıhan yolu trafiğe kapatıldı.







