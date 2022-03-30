İzmir'de deniz suyu seviyesi azaldı: Pasaport İskelesi kapatıldı

Lodosla birlikte suyun yeniden yükseleceğini vurgulayan Yaşar, şunları kaydetti:<br><br>\"Bu, her yıl olan bir şey ama geçen yıl ve bu sene daha fazla hissettik. Bu yıl daha sert bir çekilme oldu, bu bildiğimiz bir konu. Zaten 1873 yılında Kordonboyu yapılırken onun ihale şartnamesinde şöyle bir madde vardır 'Maksimum gelgitin en az 1,5 metre üzerinde olacak şekilde inşa edilecektir' diye belirtmişler. Yani insanlar o günden zaman zaman suyun çok düştüğünü, zaman zaman ise çıktığını biliyorlar. 15-20 gündür sürekli kuzeyli rüzgarlar esti ve bu nedenle de mart ayı da çok soğuk geçti. Poyraz, suları güneye ittiriyor, sadece burada değil Marmara'dan Marmaris'e kadar tüm bölgelerde çekilme var. Kuzeyli rüzgarlar suyu uzun süre itti ve bu nedenle Afrika kıyıları şişti bizde ise düştü. Bu tamamen meteorolojik bir olay, yavaş yavaş hava lodosa dönmeye başladı ve yakında toparlayacaktır.\"