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İzmir'de korkutan deprem: Büyüklüğü açıklandı

Kandilli Rasathanesi, İzmir'in Buca ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

07:58 . 26/06/2023 Pazartesi
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Deprem

Deprem

Boğaziçi
Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 06.37'deki depremin derinliği 6,1 kilometre olarak ölçüldü.



#İzmir
#Deprem
#AFAD
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