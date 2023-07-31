İzmir'de metro ve tramvay çalışanları greve gitti: Seferler durdu vatandaşlar isyan etti

İzmir'de metro ve tramvay çalışanları greve gitti
İzmir'de Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikasına üye metro ve tramvay çalışanları, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine greve gitti.
Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hamdullah Giral, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Haklı taleplerimize karşılık bulamadığımızdan daha önce aldığımız grev kararımızı bu saatten sonra uygulamaya koyuyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Tarafların, refah payları ve enflasyon farklarını da içeren 11 maddede anlaşamadığı öğrenildi.
Öte yandan sabahın erken saatlerinde metro ve tramvayı kullanmak isteyen vatandaşlar, duraklarda bekleyip belediye otobüsleriyle iş yerlerine gitmeye çalıştı.
Vatandaşlardan Mehmet Kaymaz duruma tepki göstererek, "Saat 05.00'te işe gidiyoruz ama metro yok. Taksi bulacağız da işe gideceğiz. Burada kaç kişi rezil oldu." dedi.
Grev nedeniyle bugün işe gidemeyeceğini aktaran Mümin Öztürk de grevin bir an önce sona ermesi temennisinde bulundu.