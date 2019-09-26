Gündem İzmirde oğlunu öldüren babaya müebbet hapis istemi
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İzmir Konak'ta oğlunu öldüren babaya müebbet hapis istemi

İzmir'de oğlunu öldüren babaya müebbet hapis istemi

İzmir'in Konak ilçesinde, sürekli içki içmesi nedeniyle kendisiyle tartışan lise öğrencisi oğlu Soykan Ö.'yi, kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Sertaç Ö.'in yargılandığı davada savcı, müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Haber Merkezi DHA
Soykan Ö. babası tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştü.
Soykan Ö. babası tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştü.

İzmir'deki olay, şubat ayında İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Fen Bilimleri Temel Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi Soykan Ö.(18), sürekli içki içen babası Sertaç Ö.(62) ile bu nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında da alkollü olan Sertaç Ö., mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu kalbinden bıçakladı.

Kanlar içinde kalan genç, can havliyle için evden çıktı. Ancak koşarak indiği, birinci katta yığılıp, kaldı. Bina sakinlerinin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, liselinin hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan baba hakkında 'Çocuğunu kasten öldürmek' suçundan dava açıldı.

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"İndirim yapılmadan cezalandırılsın"


İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Sertaç Ö., Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ile taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, sanığın oğluna yönelik eyleminin olası kastla gerçekleştiğine kanaat getirerek, müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Savcının mütalaasının ardından söz alan bakanlık avukatı Özen, sanığın cezalandırılması gerektiğini savunarak, şunları söyledi:


  • "Yargılamanın başladığı ilk celseden itibaren, sanık oğlunun ölümünden herhangi bir pişmanlık duymamıştır. Aksine oğlunu, derslerine çalışmadığı, telefonuyla çok vakit geçirdiği gibi gerekçelerle suçlamakta, psikolojik olarak çocuğa öfke ve kızgınlık göstermektedir. Verdiği ifadeler bunun en net delilidir. Bir baba olarak oğlunun ölümünden pişmanlığı geçtik, olay kaza dahi olsa üzüntü ibaresi bile göstermemesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Oğluna yönelik sorumluluklarını dahi lütuf gibi anlatması ilginçtir. Olay anında bazı şeyleri hatırlamadığını söyleyip, oğlunun yarasının yerini tam olarak göstermesi, oğlunu yaralı halde bırakıp eve dönerek oğlunun sevgilisini araması sanığın verdiği ifadelerdeki çelişkileri ortaya koymaktadır. Bu nedenle biz sanığın indirim yapılmadan cezalandırılması gerektiğini düşünüyoruz."

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Sanığın oğlunu öldürmediği iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Özen, “Çocuk kazayla bıçağı kendine saplamış olsa, babasından yardım isterdi. Can havliyle kendini sokağa atmaya çalışmazdı. Tanık ifadelerinde görüleceği üzere maktul, yerde yatarken ‘Baba bana mı?’ demiştir. Kendi kendini yaralayan bir çocuk böyle davranıp bu şekilde konuşmaz" dedi.

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Sanık Sertaç Ö. de oğlunu öldürmediğini öne sürerek, "Ben oğluma bir zarar vermedim. Söylendiği gibi oğlumla sık sık tartışan biri değilim. Ben derslerine çalışması için uyarılarda bulunuyordum" diye konuştu.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamı ile son savunma için süre vererek, duruşmayı erteledi.

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