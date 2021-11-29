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İZMİR

İzmir'de sarı fırtına! Yollar göle döndü: Beton parçaları üzerlerine yağdı

İzmir’de etkili olan sarı fırtına sebebiyle Karşıyaka ilçesinde deniz taştı. Deniz sularından tramvay hattını doldurması nedeniyle seferler iptal edildi. Tüm deniz seferleriyse olumsuz hava koşulları sebebiyle geçici süreyle askıya alındı. Fırtına nedeniyle bir inşaattan düşen gaz beton parçaları, seyir halindeki aracın ve kaldırımdaki vatandaşın üzerine devrildi.

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Haber Merkezi AA İHA
İzmirde sarı fırtına! Yollar göle döndü: Beton parçaları üzerlerine yağdı
İzmir'de etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü, dün yaptığı uyarıyla İzmir ve çevresi için sarı fırtına uyarısı vermişti. İzmir’de beklenen fırtına sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

Saatteki hızı 110 kilometreye kadar çıkan rüzgar nedeniyle arabalı vapur seferleri iptal edilmişti.

Yoğun rüzgarların etkisini gösterdiği Karşıyaka sahilinde ise deniz taştı.

Denizden taşan sular, sahil şeridindeki tramvay hattını da etkiledi. Tram İzmir’den yapılan açıklamada Ataşehir-Yunuslar ve Nikah Sarayı-Alaybey durakları arasında tramvay seferlerinin gerçekleştirilemediği duyuruldu.

  • Yunuslar ve Nikah Sarayı durakları arasında ESHOT otobüsleriyle ulaşımın sağlandığı ifade edildi.

İzmir'de yollar göle döndü: Fırtına nedeniyle denizin taştığı anlar kamerada
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İzmir'de yollar göle döndü: Fırtına nedeniyle denizin taştığı anlar kamerada
İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle Karşıyaka'da deniz taştı.

Karşıyaka Yelken Kulübü önünde lodosun etkisiyle deniz suyunun taşması sonucu tramvay yolu su altında kaldı. Suyun deniz kenarındaki yürüyüş yolunun yanı sıra kara yoluna da ulaştığı görüldü.

İtfaiye ekipleri, biriken suları boşaltmak için bölgeye su boşaltma pompası kurdu. Tramvay seferleri, Alaybey-Nikah Sarayı arası ile Yunuslar-Ataşehir arasında yapılabilirken, karayolunda ulaşım ise kontrollü olarak sağlanabiliyor. Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda da balıkçıların, teknelerinin fırtınadan zarar görmemesi için özel önlemler aldıkları görüldü. İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle vapur ve arabalı vapur seferleri, 08.25'te iptal edilmişti.


İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, biriken suları boşaltmak için bölgeye su boşaltma pompası kurdu.

Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda da balıkçıların, teknelerinin fırtınadan zarar görmemesi için özel önlemler aldıkları görüldü.

İzmir'de lodos gaz betonlarını uçurdu: Mucize kurtuluş kameraya yansıdı
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İzmir'de lodos gaz betonlarını uçurdu: Mucize kurtuluş kameraya yansıdı
İzmir'de yolda yürüyen bir kişi tadilatta olduğu belirtilen 4 katlı bir otelin balkonundan şiddetli rüzgar nedeniyle düşen gaz betonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken, sokaktaki araçlarda da maddi hasar oluştu.

ÖLÜM TEĞET GEÇTİ: ÜZERLERİNE BETON YAĞDI

Saat 09.15 sıralarında İsmet Kaptan mahallesinde Emre Katre (30) idaresindeki hafif ticari araç sokakta seyir halindeyken, kuvvetli fırtınanın etkisiyle sokakta bulunan ve tadilat halinde olan bir otelden gaz beton parçaları savruldu.

Yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağı düşen gaz beton parçaları, hafif ticari aracın ve kaldırımda bulunan vatandaşın üzerine düştü. Araç içerisinde eşi ve küçük çocuğuyla bulunan Emre Katre, ve kaldırımda bulunan vatandaş şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, olayla ilgili rapor tuttu.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Aracın içerisinde eşi ve çocuğuyla seyir halinde olduğunu söyleyen sürücü Emre Katre, korku dolu anları anlattı. Katre, "Bir anda oldu zaten ben de nasıl olduğunu anlamadım. İnşaatta hiç bir güvenlik önlemi alınmamış, beton parçaları direk üstümüze düştü. Araç içerisinde eşim ve çocuğum da vardı. Kırılan camlar biraz gözüme geldi ama çok şükür bir şeyimiz yok. Polise haber verdik gelip tutanak tutturacağız. Allah'tan birisinin üstüne düşmedi betonlar. Aracı bu hale getirten insana neler yapmaz" diye konuştu.

"VERİLECEK SADAKAMIZ VARMIŞ"

Olay esnasında sokakta bulunan vatandaşlardan Serkan Tokalay ise, "Elektrik işi yapıyorum. Malzeme almak için buraya geldik. Buradaki araç ilerlerken bir anda gürültü kopunca kafamı eğdim, hemen kendimi sağa doğru attım. Burada araç değil de bir insan da olabilirdi. Yaralanabilirdi, ölebilirdi Allah korusun. Allah korudu açıkçası. Verilecek sadakamız varmış. Burada güvenlik önlemi alınsaydı belki de bu olmazdı" açıklamasında bulundu.


Bursa'da rüzgarın hızı 75 kilometreye kadar çıktı: Çatılar uçtu uçak iniş yapamadı
FOTOĞRAF 8
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Osmangazi ilçesinde bir inşaatın çatısı uçarak, durakta yolcu alan tramvayın üzerindeki enerji nakil tellerine takıldı. Trabzon-Bursa seferini yapan uçak, fırtına nedeniyle Yenişehir Havalimanı'na iniş yapamadı. Uçak, Ankara'ya inmek için döndü.
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Bursa'da 3 gündür süren ve hızı saatte 75 kilometreye kadar çıkan rüzgar, hayatı felç etti. Kentin birçok noktasında ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Osmangazi ilçesinde bir inşaatın çatısı uçarak, durakta yolcu alan tramvayın üzerindeki enerji nakil tellerine takıldı. Durakta bekleyenler polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Yıldırım ilçesinde de bir aracın üzerine çatı düştü, diğerine ise ağaç devrildi. Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde ise bir evin çatısı uçtu, savrulan parçalar başka bir evin dış mantolamasını parçaladı.
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Mustafakemalpaşa ilçesindeki Şehit Hikmet Aktaş Ortaokulu'nda da hasar oluştu. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında eğitim vermeye başlayan okulun çatısı, öğrencilerin derste olduğu sırada büyük bir gürültüyle uçtu. Çatıdan kopan parçalar, metrelerce fırlayarak boş arsaya düştü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Polis ekipleri de okula çıkan yolları emniyet şeridi ile kapattı, öğrencilerin bahçeye çıkması yasaklandı.
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Kestel ilçesinde tarihi çınar ile Osmangazi ilçesi Yakın Çevre Yolu Botanik Park mevkisindeki ağaçlar fırtına nedeniyle devrildi. Bir ağacın aracın üzerine devrilmesiyle trafikte aksamalar oldu. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
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Yıldırım ilçesindeki Şehit Piyade Onbaşı Orhan Tezcan İlkokulu'nun karşısında park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi. Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde ise şantiye alanındaki vinç, fırtınanın etkisiyle kendi etrafında döndü. Trabzon-Bursa seferini yapan uçak, fırtına nedeniyle Yenişehir Havalimanı'na iniş yapamadı. Trabzon'dan kalkan uçak, Ankara'ya inmek için geri döndü.
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Bursa'da rüzgarın hızı 75 kilometreye kadar çıktı: Çatılar uçtu uçak iniş yapamadı
Türkiye'nin çeşitli noktalarına etkili olan lodos Bursa'yı da vurdu. Kentte 3 gündür devam eden ve hızı saatte 75 kilometreye kadar ulaşan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında ağaçlar devrildi, çatılar uçtu.


Bursa'da lodosun etkisiyle simit tezgahının altında kalan seyyar satıcı yaralandı
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Bursa'da lodosun etkisiyle simit tezgahının altında kalan seyyar satıcı yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde lodos nedeniyle devrilen simit arabasının altında kalarak yaralanan seyyar satıcı hastaneye kaldırıldı.

Burhaniye Mahallesi Kemallettin Sami Paşa Caddesi'nde, şiddetli rüzgar nedeniyle Suriye uyruklu Mahmud Beradei'nin tenteli simit arabası havalanarak devrildi. Seyyar aracın altında kalan Beradei başından yaralandı.

Yaralı seyyar satıcı, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çevredeki vatandaşlar, Beradei'nin simitlerini ve yola saçılan aracının parçalarını toplayarak muhafaza altına alınmasını sağladı.


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