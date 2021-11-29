İzmir'de sarı fırtına! Yollar göle döndü: Beton parçaları üzerlerine yağdı
İzmir’de etkili olan sarı fırtına sebebiyle Karşıyaka ilçesinde deniz taştı. Deniz sularından tramvay hattını doldurması nedeniyle seferler iptal edildi. Tüm deniz seferleriyse olumsuz hava koşulları sebebiyle geçici süreyle askıya alındı. Fırtına nedeniyle bir inşaattan düşen gaz beton parçaları, seyir halindeki aracın ve kaldırımdaki vatandaşın üzerine devrildi.
Saat 09.15 sıralarında İsmet Kaptan mahallesinde Emre Katre (30) idaresindeki hafif ticari araç sokakta seyir halindeyken, kuvvetli fırtınanın etkisiyle sokakta bulunan ve tadilat halinde olan bir otelden gaz beton parçaları savruldu.
Yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağı düşen gaz beton parçaları, hafif ticari aracın ve kaldırımda bulunan vatandaşın üzerine düştü. Araç içerisinde eşi ve küçük çocuğuyla bulunan Emre Katre, ve kaldırımda bulunan vatandaş şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu.
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, olayla ilgili rapor tuttu.
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ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KORKU DOLU ANLARI ANLATTI
Aracın içerisinde eşi ve çocuğuyla seyir halinde olduğunu söyleyen sürücü Emre Katre, korku dolu anları anlattı. Katre, "Bir anda oldu zaten ben de nasıl olduğunu anlamadım. İnşaatta hiç bir güvenlik önlemi alınmamış, beton parçaları direk üstümüze düştü. Araç içerisinde eşim ve çocuğum da vardı. Kırılan camlar biraz gözüme geldi ama çok şükür bir şeyimiz yok. Polise haber verdik gelip tutanak tutturacağız. Allah'tan birisinin üstüne düşmedi betonlar. Aracı bu hale getirten insana neler yapmaz" diye konuştu.
"VERİLECEK SADAKAMIZ VARMIŞ"
Olay esnasında sokakta bulunan vatandaşlardan Serkan Tokalay ise, "Elektrik işi yapıyorum. Malzeme almak için buraya geldik. Buradaki araç ilerlerken bir anda gürültü kopunca kafamı eğdim, hemen kendimi sağa doğru attım. Burada araç değil de bir insan da olabilirdi. Yaralanabilirdi, ölebilirdi Allah korusun. Allah korudu açıkçası. Verilecek sadakamız varmış. Burada güvenlik önlemi alınsaydı belki de bu olmazdı" açıklamasında bulundu.