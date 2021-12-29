Gündem İzmirde sokak köpeklerinin toplatılmasına karşı eylem
İZMİR

İzmir'de sokak köpeklerinin toplatılmasına karşı eylem

Sokak köpeklerinin toplanıp barınağa götürülmesi çağrısına karşı çıkan İzmirliler protesto gerçekleştirdi. Köpeklerin barınaklarda değil sokaklarda yaşamasını savunan eylemciler, köpeklerin toplanmasına karşı çıktı.

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Haber Merkezi Diğer
İzmirde sokak köpeklerinin toplatılmasına karşı eylem
​İzmir'de sokak köpeklerinin toplatılmasına karşı eylem.

Gaziantep'te köpeklerin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in durumu Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu duruma sessiz kalmayıp, belediyelere köpekleri barınaklara toplayın talimatı verip çağrıda bulundu. Ancak bu çağrıya CHP'li belediyeler karşı çıkarken Türkiye'nin birçok yerinde köpekler için de eylemler başladı.

KÖPEK MASKELİ KAFESLİ EYLEM

İzmir Alsancak'ta da bir hayvan hakları platformu üyeleri yüzlerine köpek maskesi takarak kafese girdi.

Köpeklerin barınaklarda değil sokaklarda yaşamasını savunan eylemciler, köpeklerin toplanmasına karşı çıktı.

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