İzmir'de toplu taşımaya yüzde 48 zam

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İzmir’de toplu ulaşıma ve minibüslere zam geldi. CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) toplu ulaşım araçlarına yüzde 48 zam önerisi yapıldı.
Onaylanan zam teklifine göre, 8,78 lira olan ilk biniş ücreti 13 liraya yükseldi. 3,5 lira olan ilk aktarma ücreti 6,5 lira, 2 lira olan ikinci aktarma ücreti ise 3,26 lira oldu. Toplu ulaşımda 3 lira olan öğrenci bileti 5,14 liraya yükseldi. 60 yaş ilk biniş 11,50 lira, birinci aktarma 5,76, ikinci aktarma 2,88 lira olarak belirlendi.
ANKA'nın haberine göre minibüsçülerin zam talebi de UKOME’den geçti. Zamdan sonra 10 lira olan indi-bindi ücreti 15 lira olurken, mesafelerin uzunluğuna göre yolcu taşıma ücreti 19, 22 ve 25 lira oldu.