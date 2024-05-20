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İzmir’de toprağa verilecek

Almanya’nın Düsseldorf kentindeki kundaklama sonucu çıktığı sanılan yangında ölen 18 yaşındaki Ada Abay’ın cenazesi defnedilmek üzere yarın İzmir’e getirilecek. Abay ile aynı binada yaşayan Düsseldorf Merkez Camii Dernek Başkanı İsmail Kızıltan, “Ada elimizde büyüdü. Kendi çocuğum gibiydi, üzüntümü anlatacak kelime bulamıyorum” dedi.

Rabia Şenol
04:00 - 20/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:45 - 20/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Ada Abay
Ada Abay

Almanya’nın Düsseldorf kentindeki yangında 18 yaşındaki Türk vatandaşı Ada Abay’ın ölümü çevresindekileri hüzne boğdu. 1’i Türk 3 kişinin hayatını kaybettiği şüpheli yangının yankıları sürüyor. Yangında can veren Türk vatandaşı Ada Abay’ın cenazesi yarın Adli Tıp’tan alınıp Diyanet İşleri Başkanlığı’nın girişimleriyle Türkiye’ye getirilecek. Genç Ada, İzmir’de toprağa verilecek.

İsmail Kızıltan

KENDİ OĞLUM GİBİYDİ

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Düsseldorf Merkez Camii’nin Dernek Başkanı İsmail Kızıltan da yanan binanın dördüncü katında yaşıyordu. Kızıltan, yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı. Ada’nın vefatının kendilerini çok üzdüğünü söyleyen Kızıltan “Ben ve ailem yangın merdiveninden tahliye edildik. Ada da annesiyle yangın merdivenine yöneldi. Hatta annesi Ada'nın kolunu sımsıkı tutuyordu. Yangın merdiveninden inmeye cesaret edememiş, panikle annesini bırakıp aşağı katlara koşmuş. Ekipler birinci katta cansız bedenini bulmuşlar” dedi. Ada’yı çocukluğundan beri tanıdığını belirten Kızıltan şöyle konuştu: “Ada elimizde büyüdü. Kendi çocuğum gibiydi, üzüntümü anlatacak kelime bulamıyorum. En acısı da o gün babası iş için Türkiye'ye gitmişti. Şimdi cenazesini İzmir'e göndereceğiz. Çok büyük bir acı içindeyiz.”



#Yangın
#Almanya
#Ada Abay
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