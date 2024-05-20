İzmir’de toprağa verilecek

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Düsseldorf Merkez Camii’nin Dernek Başkanı İsmail Kızıltan da yanan binanın dördüncü katında yaşıyordu. Kızıltan, yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı. Ada’nın vefatının kendilerini çok üzdüğünü söyleyen Kızıltan “Ben ve ailem yangın merdiveninden tahliye edildik. Ada da annesiyle yangın merdivenine yöneldi. Hatta annesi Ada'nın kolunu sımsıkı tutuyordu. Yangın merdiveninden inmeye cesaret edememiş, panikle annesini bırakıp aşağı katlara koşmuş. Ekipler birinci katta cansız bedenini bulmuşlar” dedi. Ada’yı çocukluğundan beri tanıdığını belirten Kızıltan şöyle konuştu: “Ada elimizde büyüdü. Kendi çocuğum gibiydi, üzüntümü anlatacak kelime bulamıyorum. En acısı da o gün babası iş için Türkiye'ye gitmişti. Şimdi cenazesini İzmir'e göndereceğiz. Çok büyük bir acı içindeyiz.”