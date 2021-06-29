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İZMİR

İzmir'de zehir tacirlerine darbe: 11 ilçe 7 gözaltı

İzmir'in 11 ilçede jandarma ekiplerince narkotik köpekleri ve drone destekli uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
İzmirde zehir tacirlerine darbe: 11 ilçe 7 gözaltı
Operasyonda ele geçirilen kenevir bitkileri.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla 21-28 Haziran tarihleri arasında Beydağ, Bayındır, Bergama, Tire, Torbalı, Ödemiş, Menemen, Kiraz, Kemalpaşa, Urla ve Seferihisar olmak üzere toplam 11 ilçede operasyonlar gerçekleştirdi. Narkotik köpeklerin de katıldığı drone destekli operasyonda belirlenen adreslere baskın yapıldı.

7 kişi gözaltına alındı

Ekiplerce yapılan aramalarda ormanlık alan içerisinde ekili vaziyette toplam bin 753 kök kenevir bitkisi, yaklaşık 100 gram kubar esrar, 10 gram eroin, 82 gram kenevir tohumu ile 3 bong olarak tabir edilen uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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