Gündem İzmiri sağanak vurdu Ev ve iş yerlerini su bastı
İZMİR

İzmir'i sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı - İzmir hava durumu

İzmir'i sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı

İzmir'de dün gece boyunca etkili olan yağmur nedeniyle, dükkanları su bastı, bazı yollar araç trafiğine kapandı. Meteoroloji, yağışlı havanın bu akşam Ege Bölgesi'ni terk edeceğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
İzmir genelinde, metrekareye 29.6 kilogram yağış düştü.
İzmir genelinde, metrekareye 29.6 kilogram yağış düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, dün Ege Bölgesi için yaptığı sağanak uyarısı, gece saatlerinde karşılık buldu. Saat 01.30 sıralarında başlayan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

  • İzmir genelinde, metrekareye 29.6 kilogram yağış düştü. İlçeler bazında Konak'ta metrekareye 31.8 kilogram, Balçova'da 18, Buca'da 53.9, Bayraklı'da 12.1 kilogram yağış düştü. Sağanaktan en çok nasibini alan ilçe ise Aliağa oldu. Bu bölgede, metrekareye 118 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

İzmir genelinde, metrekareye 29.6 kilogram yağış düştü.

"Rögar kapakları taştı, bazı yollar ise trafiğe kapatıldı"

Yollardaki rögar kapakları taştı, bazı yollar ise trafiğe kapandı. Bazı iş yerlerini su basarken, sabah işe gelip, yağmur sularıyla karşılaşan esnaf, dükkanlarda temizlik yaptı. Belediye ekiplerinin su tankerleriyle temizlediği yollarda trafiğin aksamaması için de trafik ekipleri önlem aldı. Şiddetli yağışın etkisi ile özellikle Konak ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde, kot farkından dolayı yolun seviyesinin altında kalan iş yerlerini su bastı.

Kot farkından dolayı yolun seviyesinin altında kalan iş yerlerini su bastı.

Esnaftan gece mesaisi

Gece aniden bastıran yağışla soluğu işlettikleri kafede alan Gülhan Şenözhür ve ağabeyi Hasan Şenözhür zararlarının büyük olduğunu söyledi.

Şenözhür, "Saat 02.00 sıralarında ağabeyimin telefonu ile uyandım. Geldiğimizde dizimize kadar su ile karşılaştık. İzmir'in en merkezi yerinde bunu yaşamak şaşkınlık verici. Geldiğimizde içeriye girmemizin imkanı yoktu. Biz büyük zorlukla girdik. Normal ev tipi buzdolabının suyun şiddeti ile devrildiğini gördük" dedi.

İzmir'de dün gece boyunca etkili olan yağmur nedeniyle, dükkanları su bastı, bazı yollar araç trafiğine kapandı.

Yaşadıkları şaşkınlığı anlatan Şenözgür, şunları söyledi:

  • "Mutfağın tam ortasında dipfriz var o da devrildi. Eşyalarımızın hepsi suyun altında kalmıştı. Şuanda burası kullanılmaz durumda. Bir daha böyle bir yağmur yağmaması için dua edeceğiz. Rögarlar bu şekilde olduğunda biz hep aynı şeyle karşılaşacağız. Bir şimdi burayı temizleyeceğiz. Camlarda patlama oldu. Bunların tadilatı yapılacak. Araç ve gereçler yenilenecek. İşimiz bayağı aksayacak."

Elektrik dükkanı bulunan Muzaffer Özgül de iş yerine dolan balçıkları temizledi, camları sildi. Elektrikli panjurun kapalı olmasına rağmen iş yerine su girdiğini ifade eden Özgül, temizliği bitirdikten sonra iş yerini açtı.

REKLAM

Dün gece boyunca etkili olan yağmur nedeniyle, dükkanları su bastı.

"Alt yapı yetersiz"

Öte yandan, Karabağlar ilçesine bağlı Eskiizmir semtindeki bazı işyerlerini de su bastı. Ahmet Köşk'e ait manav dükkanı sular altında kalırken, çok sayıda gıda ürünüyle laptop kullanılamaz hale geldi. Köşk, "Sabah geldiğimizde bu manzarayla karşılaştık ve temizliğe başladık. Altyapımız çok yetersiz, yetkililerden burayla ilgilenmelerini bekliyoruz" dedi.

Eskiizmir Caddesi üzerindeki bazı kırtasiyelerde de sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Esnaf, kendi imkanlarıyla suları tahliye edip, temizlik yaptı. Karabağlar Belediyesi'ne ait, tazyikli su tankerleri de, yağmur sularının biriktirdiği pislikleri temizlemek için çalışma yaptı.

Dün gece boyunca etkili olan yağmur nedeniyle, dükkanları su bastı.

Su basan karakol temizlendi

Gece saatlerinde, suyun bastığı Şehit Şakir Özgan Polis Merkezi'nin bahçesindeki su tahliyesi ve temizlik işlemleri de tamamlandı. Yağmur suları, karakolun içine girmedi, ancak bahçede biriken sular uzun süre tahliye edilemedi. Polis ve belediye ekiplerinin sürdürdüğü çalışmayla, karakolun bahçesindeki sular tahliye edildi.

İzmir hava durumu için tıklayınız

Licede teröre darbe

Lice'de teröre darbe

Diyarbakır'daki operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Uluslararası korsan

Uluslararası korsan

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, BM konuşmasında ABD'yi hedef aldı.
Londra metrosunu su bastı

Londra metrosunu su bastı

​Seferler durdu, yolcular mahsur kaldı, şehirde hayat kilitlendi
'3 milyon Suriyeli yerleşecek'

'3 milyon Suriyeli yerleşecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenli bölge önerisi.
Derbilerin<br>hakemleri belli oldu

Derbilerin
hakemleri belli oldu

​Federasyon 6. hafta hakemlerini duyurdu.
Tam isabet

Tam isabet

​Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca hedefi başarıyla vurdu.
31 Mart'ta<br>usulsüzlük iddiasına 3 dava

31 Mart'ta
usulsüzlük iddiasına 3 dava

​41 sandık görevlisi hapis istemiyle yargılanacak.
'Katliamlar yapan<br>Batı'yı kimse hesaba çekmedi'

'Katliamlar yapan
Batı'yı kimse hesaba çekmedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta açıklamalarda bulundu.
Korku filmi<br> gerçek oldu

Korku filmi
gerçek oldu

​8 yaşında sandıkları kız 30 yaşında çıktı.
Annelerden <br>İmamoğlu'na 'şovmen' cevabı

Annelerden
İmamoğlu'na 'şovmen' cevabı

'O da bir annenin evladıdır. Vicdanı rahat mı? Yazıklar olsun'
'Gönüllerin hızmatçısı'

'Gönüllerin hızmatçısı'

​Bozkırın tezenesi, bu dünyadan göçeli 7 yıl oldu.
Erdoğan<br> gönülleri fethetti

Erdoğan
gönülleri fethetti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları Keşmir'de yankı buldu.
Kan donduran satırlar

Kan donduran satırlar

Cinayet mağduru kadın tüm detayları mektubunda anlatmış.
'Bize iftira attılar'

'Bize iftira attılar'

​Varank: Şimdi Muhalefet IMF ile gizli görüşüyor.
Hastanedeki<br> skandala soruşturma

Hastanedeki
skandala soruşturma

​Öğle yemeğinde davullu 'sıra gecesi' eğlencesi.
Tedbirler alındı <br>burunları bile kanamadı

Tedbirler alındı
burunları bile kanamadı

Hain amacına ulaşamayan terör saldırısının perde arkası.
Uygulama başladı

Uygulama başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.