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İzmir'i sağanak vurdu: Sokaklar göle döndü

İzmir’in Çiğli ilçesinde, öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış caddeleri sular altında bırakırken bazı konut ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar dizine kadar sularda yürümek zorunda kaldı. Her yağış sonrası dükkanlarını kendi imkanlarıyla temizleyen esnaflar da, alt yapıya isyan ederek CHP'li belediyelere tepki gösterdi.

17:41 . 31/05/2023 Çarşamba
AA
Alt yapıya isyan eden esnaf belediyelere tepki gösterdi.

Alt yapıya isyan eden esnaf belediyelere tepki gösterdi.

İzmir'de sağanak yağışın ardından adeta sele teslim oldu. Sağanakla beraber kentteki caddelerde adeta göle döndü, vatandaşlar da zor anlar yaşadı.


Alt yapıya isyan ederek Çiğli Belediyesine tepki gösteren esnaf, “Koskoca Çiğli’de mazgal yok. Burası Çiğli, burada kimse önlem almaz” diye konuştu.



"Mağdur oluyoruz"

İşyerini su basan esnaflardan Ulaş Bingöl, Çiğli Belediyesine tepki göstererek, “
Burada altyapı eksikliği ve belediyenin sorumsuzluğu var. Araçlar da hızlı gidince su iyice taşıyor ve biz mağdur oluyoruz. Yarın bu parkeler şişecek ve bize masraf çıkacak”
dedi.

Yağmurun sadece 10 dakika yağdığını ve işyerini su bastığını söyleyen Saffet Akan ise
“Burada belediyenin suçu var. Burayı kapatsalar bu sıkıntıyı yaşamayacaktık. Mazgal da yok zaten koskoca Çiğli’de. Burası Çiğli, burada kimse önlem almaz”
diye konuştu.


“Belediye buradaki ızgarayı kapattı”

Her sene aynı sorunla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen esnaflardan Yüksel Beytaş da
“Belediye buradaki ızgarayı kapattı. Her yerden gelen su buraya doluyor. Eczacı komşumla birlikte her sene dükkanlardan su atıyoruz. Belediye görevlileri temizlik yaptı ama bu yeterli değil. Tek ızgara olduğu için kaldırmıyor”
dedi.



#İzmir
#sağanak
#yağış
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