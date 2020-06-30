İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesinde koornavirüs vakalarda büyük artış

İzmir’de koronavirüs vakalarının hızlı bir artış gösterdiği Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesine geçtiğimiz günlerde giriş ve çıkışların, alınan flaş bir kararla kısıtlanmasının ardından köyde tedbirler üst düzeye çıkarılmıştı.

Yaklaşık 2 bin 600 nüfuslu köyde vaka artış oranının aniden yükselmesi nedeniyle alınan karar doğrultusunda köyde ikamet etmeyenlerin Küner'e girişine izin verilmezken, köylülerin giriş ve çıkışları ise ateş ölçümü yapıldıktan sonra gerçekleştirilmeye başlanmış ve köy camisinden yapılan anonslarla testi yapılmayan vatandaşların Kovid-19 testi yaptırmak üzere köy meydanına gelerek test yaptırmaları istenmişti.

İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesinde Kovid-19 testi yapılmayan vatandaş kalmadı.

"Vaka sayısı 70’e yükseldi"

Koronavirüs vakalarının artış göstermesinin ardından bölgeye gelen Sağlık Bakanlığı filyasyon ekipleri tarafından tüm köylülere Covid-19 testi yapıldığını ifade eden Küner Mahalle Muhtarı Harun İbiş Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: