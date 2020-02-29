Gündem İzmirin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
İZMİR

İzmir’in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

İzmir’in Bergama ve Kınık ilçesinde yaşayanlar sabah beyaz örtüyle uyandı. Kar yağışı, Kınık’ın yüksek kesimlerinde bulunan mahalleler ile Bergama’nın Kozak Yaylası bölgesini beyaza bürüdü. Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle şehir merkezinde vapur seferleri geçici süreyle iptal edildi.

Haber Merkezi İHA
İzmir'in yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırıyor.
İzmir'in yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırıyor.

İzmir’in Bergama ve Kınık ilçelerinin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Evlerin çatıları, park halindeki araçların üzerleri ve ağaçların dalları karla kaplandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, ulaşımda oluşabilecek sıkıntılara karşı iş makineleri ve kar küreme araçları ile önlem aldı.

Fotoğraf: İHA

Vapur seferleri iptal edildi

Öte yandan İzmir Denizcilik AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur hariç tüm seferlerin 08.45 itibarıyla geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.

Ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılara karşı belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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