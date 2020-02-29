İzmir’in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

İzmir’in Bergama ve Kınık ilçelerinin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Evlerin çatıları, park halindeki araçların üzerleri ve ağaçların dalları karla kaplandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, ulaşımda oluşabilecek sıkıntılara karşı iş makineleri ve kar küreme araçları ile önlem aldı.

Fotoğraf: İHA

Vapur seferleri iptal edildi

Öte yandan İzmir Denizcilik AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur hariç tüm seferlerin 08.45 itibarıyla geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.

Ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılara karşı belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNDEM İstanbul'da vapurlar haftanın iki günü gece de çalışacak