İzmirlilerin çöp isyanı

İzmir’in çöp çilesi büyüyor. CHP’li Buca Belediyesi’nin Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi’nde bir buçuk aydır biriktirdiği çöp yığınları sorunları peşinde getirdi. Kötü koku ve haşere nedeniyle mahalle sakinlerini ayağa kalktı. Mahalleliye destek veren Buca Belediye AK Parti Meclis Üyesi Veli Balyemez, “İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca’ya verdiği önem ortada. Büyükşehir'in yeterli araç vermemesi, Buca Belediyesi'nin bu süreci becerememesi sebebiyle burada çöpler biriktikçe birikti. Konuyu belediye meclisinden duyurduk. Çöplerden dolayı mahalleyi farelerin bastığını, sineklerin çocukları enfekte ettiklerini anlattık. Çöpleri transfer edemekleri için yaktılar. Alevler çam ormanına sıçradı. Üzüm kokan ilçenin sokakları artık leş kokuyor” dedi.