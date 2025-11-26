Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmirlilerin çöp isyanı

İzmirlilerin çöp isyanı

Saliha Engin
04:0026/11/2025, Çarşamba
G: 26/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Buca Belediye AK Parti Meclis Üyesi Veli Balyemez
Buca Belediye AK Parti Meclis Üyesi Veli Balyemez

İzmir’in çöp çilesi büyüyor. CHP’li Buca Belediyesi’nin Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi’nde bir buçuk aydır biriktirdiği çöp yığınları sorunları peşinde getirdi. Kötü koku ve haşere nedeniyle mahalle sakinlerini ayağa kalktı. Mahalleliye destek veren Buca Belediye AK Parti Meclis Üyesi Veli Balyemez, “İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca’ya verdiği önem ortada. Büyükşehir'in yeterli araç vermemesi, Buca Belediyesi'nin bu süreci becerememesi sebebiyle burada çöpler biriktikçe birikti. Konuyu belediye meclisinden duyurduk. Çöplerden dolayı mahalleyi farelerin bastığını, sineklerin çocukları enfekte ettiklerini anlattık. Çöpleri transfer edemekleri için yaktılar. Alevler çam ormanına sıçradı. Üzüm kokan ilçenin sokakları artık leş kokuyor” dedi.


#İzmir
#çöp
#tepki
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri yattı mı? 2025 Kasım ayı Ziraat Bankası'nda emekli promosyonu kaç TL veriliyor?