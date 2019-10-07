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POLİTİKA

Jandarma Genel Komutanlığına personel alımı

Jandarma Genel Komutanlığına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) tabi açıktan temin yoluyla 6 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, söz konusu personel alımına ilişkin duyuru www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak.

Başvurular 8 Ekim'de başlıyor

Ön başvurular 8 Ekim'de başlayıp 25 Ekim günü saat 17.00'de sona erecek. Başvurular sadece "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi üzerinden Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi ile e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden ilan edilecek.

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