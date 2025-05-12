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Kabine Beştepe'de toplandı

Kabine Beştepe'de toplandı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
16:5012/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı.


Toplantının ana gündem maddesinin Terörsüz Türkiye sürecinin olması bekleniyor.


Ayrıntılar gelecek...


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
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