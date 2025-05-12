Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Kabine Beştepe'de toplandı: Bahçeli'den anlamlı hediye

Kabine Beştepe'de toplandı: Bahçeli'den anlamlı hediye

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
16:5012/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kabine'ye ay yıldızlı çiçek gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı.


Toplantının ana gündem maddesi ise Terörsüz Türkiye süreci ve terör örgütünün fesih kararı olacak.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 16.44'te başladı.



Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor


Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının ardından izlenecek yol haritası ile Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ilişkin atılacak adımların ele alınacağı belirtildi.


Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.



Bahçeli'den ay yıldızlı çiçek


Öte yandan MHP Lideri Devlet Bahçeli Kabine'ye ay yıldız motifli çiçek gönderdi. Hediye toplantını yapıldığı salonda yer aldı.



#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
#Recep Tayyip Erdoğan
#Beştepe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çiçek ve süt dolunayı nedir? 12 Mayıs'ta Türkiye'de ne zaman, izlenecek mi?