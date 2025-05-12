Kabine Beştepe'de toplandı: Bahçeli'den anlamlı hediye

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kabine'ye ay yıldızlı çiçek gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı.
Toplantının ana gündem maddesi ise Terörsüz Türkiye süreci ve terör örgütünün fesih kararı olacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 16.44'te başladı.
Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının ardından izlenecek yol haritası ile Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ilişkin atılacak adımların ele alınacağı belirtildi.
Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
Bahçeli'den ay yıldızlı çiçek
Öte yandan MHP Lideri Devlet Bahçeli Kabine'ye ay yıldız motifli çiçek gönderdi. Hediye toplantını yapıldığı salonda yer aldı.