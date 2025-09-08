Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Kabine bugün toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

Kabine bugün toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

10:178/09/2025, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Gündemde ekonomi, Terörsüz Türkiye süreci ve Suriye'deki son gelişmeler olacak.

Kabine bugün önemli başlıkları görüşmek üzere toplanacak.


Beştepe'de saat 16.00'da başlaması beklenen toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.


SURİYE'DEKİ GELİŞMELER VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ MASADA

Suriye'deki gelişmeler, Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi kabinenin gündeminde yer alması beklenen konular.


Terör örgütünün Suriye uzantısı olan SDG, Suriye yönetimine entegrasyon taahhütlerini yerine getirmedi. Ankara bu duruma tepkili.


Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bu durum için, "Suriye'nin birlik ve bütünlüğü ile ulusal güvenliğimize tehdit oluşturmaktadır." ifadesini kullanmıştı.


Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "SDG bölgede kök salamayacak" mesajı vermişti. Suriye'de güvenlik ve diplomasi boyutundaki son gelişmeler, kabinede ele alınacak. Terörsüz Türkiye sürecinin sahadaki yansıması, PKK'nın silah bırakma süreci de gündemde olacak.


EKONOMİDEKİ GELİŞMELER DE ELE ALINACAK

Kabine toplantısında, enflasyonla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda gelinen son durum, ekonomideki gelişmeler ve yeni eğitim ve öğretim yılı süreci de gündeme gelecek konular arasında.


İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, işgal planı ve bölgede yaşanan açlık dramı da kabinede değerlendirilecek.


Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşması yapacak.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
#Terörsüz Türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var? 8 Eylül Pazartesi bugünün maç programı