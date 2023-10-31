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Kabinenin gündemi garantörlük

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında külliyede toplanacak Bakanlar Kurulu’nun ana gündem maddesi, İsrail’in Gazze’deki katliamları olacak. Toplantıda Türkiye’nin arabuluculuk, ateşkes ve garantörlük çabaları masaya yatırılacak.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 31/10/2023 Salı
Güncelleme: 01:53 - 31/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye’de toplanacak kabinenin ana gündem maddesi, İsrail’in Gazze’deki katliamları olacak. Türkiye’nin arabuluculuk, ateşkes ve garantörlük çabaları toplantıda değerlendirilecek. Bunun yanı sıra kabinede bölgeye Türkiye’nin insani yardım çalışmaları da ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Gazze’ye gönderilen sağlık yardımları ve Mısır’a kurulan sahra hastanesinin faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapacak. Öte yandan yurt içinde ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ve ekonomideki gelişmeler de öncelikli gündem maddelerinden olacak.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Kabine
#Politika
#Siyaset
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