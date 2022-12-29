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POLİTİKA

Kabul etse de etmese de aday benim: Kılıçdaroğlu Akşener’e resti çekti

Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki adaylık krizinden sonra Ahlatlıbel’deki baş başa görüşmede neler konuşulduğu merak ediliyor. Ancak Akşener ile buluşmadan öne kurmaylarını toplayan CHP liderinin, adaylık konusunda kararlı olduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu bu toplantıda, “Meral Hanım ister kabul etsin isterse etmesin. Aday olacağım” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, Saadet, DP ve Gelecek’in desteğinden eminken Ali Babacan konusunda net bir yorumda bulunmadı.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
Kabul etse de etmese de aday benim: Kılıçdaroğlu Akşener’e resti çekti
Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri’nde 2,5 saat süren Kılıçdaroğlu-Akşener yemeğine ilişkin özellikle Millet İttifakı’nı sallayan iddialar ortaya atıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6’lı masanın ikinci büyük ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ‘Adayım’ resti çekti. YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 aylık hapis cezası sonrasında Saraçhane’de başlayan CHP-İYİ Parti gerilimi bir yıl önce 6’lı masanın kurulduğu Ahlatlıbel’de önceki gün yenen Kılıçdaroğlu-Akşener yemeği ile farklı bir boyuta evrildi.

KURMAYLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri’nde 2,5 saat süren Kılıçdaroğlu-Akşener yemeğine ilişkin özellikle Millet İttifakı’nı sallayan iddialar ortaya atıldı. İddialara göre, adaylık konusunda beklediği işareti İYİ Parti’den bir türlü alamayan Kılıçdaroğlu, buluşmaya kararlı giderken, bunun ilk işaretlerini de gündüz saatlerinde kurmaylarına verdi. Önceki sabah Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu, Akşener’le randevusu öncesinde Meclis’e geçerek dar kapsamlı bir kurmaylar toplantısını yaptı. Başkenti karıştıran kulis bilgilerine de söz konusu toplantı dayanak oluşturdu.

AKŞENER’İN YÜZÜNE SÖYLEYECEĞİM

Buna göre, yakın kurmaylarına 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olma konusunda kararlılığını ifade eden Kılıçdaroğlu’nun masadaki büyük ortağı Akşener için “Meral Hanım ister kabul etsin isterse etmesin. Aday olacağım” değerlendirmelerinde bulunduğu kulislere yayıldı. Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının toplantısına ilişkin yayılan bilgiler arasında, CHP Lideri’nin Akşener’in adaylığına neden ışık yakmadığı, bu tutumunun neden kaynaklandığını, arkasında yatan nedenleri bildiğini yer aldı. Kılıçdaroğlu’nun söz konusu tutumunu bir adım ileriye taşıyarak kararlılığını önceki gün akşamki randevuyu kast ederek “Akşam yüzüne söyleyeceğim” dediği konuşuluyor.

Babacan’dan şüpheliyim

  • Toplantıda masanın diğer dört ortağının Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığına yaklaşımı da masaya yatırıldı. Bu konuda Kılıçdaroğlu’nun Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun kendisinin adaylığına destek vereceği tahmininde bulunduğu öğrenildi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın tutumu konusunda ise net bir değerlendirme yapmadığı bildirildi.

Küçük ortaklar tepkili: Biz niye yokuz?

5 Ocak’ta onuncu kez bir araya gelecek 6’lı masanın diğer dört aktörü de Akşener-Kılıçdaroğlu zirvesini yakından takip etti. DEVA, Gelecek, SP ve DP’de Kılıçdaroğlu’nun anlaşamadığı konularda Akşener’in sıkıntılarını dinlediği düşünülüyor. Söz konusu cephede partileri ilgilendiren her konunun 6’lı masaya getirildiğine dikkat çekilirken “Bu bizi de ilgilendiriyoruz. Bu masada biz niye yokuz” soruları soruldu. Masada liderlerin zaman zaman ikili bir araya geldiği dikkat çekilerek, CHP-İYİ Parti zirvesine gösterilen önem anlamlandırılmaya çalışılıyor. Bunun üzerinden özellikle İYİ Parti’nin “masanın patronu iki parti biziz” mesajı vermeye çalıştığı değerlendiriliyor.

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