Deniz salyası (müsilaj) felaketi yeniden ortaya çıktı
Marmara Denizi'nde endişe verici boyutlara ulaşan ve büyük zarara yol açan deniz salyası (müsilaj) felaketi yeniden ortaya çıktı. Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nde müsilajın 10 metreden başlayarak 24 metre derinliğe kadar yayıldığını belirterek uyarılarda bulundu. Marmara Denizi'ni korumanın tek yolunun kirlilik yükünü azaltmak olduğunu belirten Prof. Dr. Sarı, aksi halde müsilajın balıkçılık ve turizmi ciddi şekilde etkileyeceği uyarısında bulundu.
İzmir'de yaşanan çevre felaketinin ardından endişe verici bir açıklama da Marmara Denizi için geldi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nde 2021 yılında büyük zarara yol açan müsilaj oluşumunun yeniden ortaya çıktığını açıkladı.
Prof. Dr. Sarı, 23 Ekim ve 25 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirdiği dalışlarda müsilajın 10 metreden başlayarak 24 metre derinliğe kadar yayıldığını belirtti.
Marmara Denizi risk altında
Karadeniz'den gelen akıntıların durağanlaştığını ve kirlilik yükünün hala kritik seviyede olduğunu vurgulayan Sarı,
"Müsilaj, denize bırakılan atıkların ve durağan deniz şartlarının bir sonucu. 2021'de alınan önlemler yetersiz kaldı; Marmara Denizi yeniden risk altında"
dedi.
Marmara Denizi'ni korumanın tek yolunun kirlilik yükünü azaltmak olduğunu belirten Prof. Dr. Sarı, aksi halde müsilajın balıkçılık ve turizmi ciddi şekilde etkileyeceği uyarısında bulundu.
Felaketin son hali havadan görüntülenmişti
2021 yılında deniz salyasının yoğun olduğu alanlardan Kadıköy Fenerbahçe Sahili’nde son durum, drone ile görüntülenmiş, havadan çekilen görüntülerde sahil şeridini kaplayan deniz salyasının etkisi altına aldığı alanın büyüklüğü gözler önüne serilmişti.
Müsilaj (Deniz Salyası) nedir?
Müsilaj, biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir araya gelmesiyle oluşan, fitoplankton olarak adlandırılan bitkisel canlıların aşırı çoğalması, deniz sıcaklığının yükselmesi ve buna bağlı olarak bakteriyel aktivitelerin artmasıyla oluşan sümüksü, yapışkan bir yapı.
Deniz suyu sıcaklığının yükselmesi ve denizlerin durgunlaşması (dalga olmaması) deniz salyasına sebep oluyor. Ayrıca çevre kirliliğinin denizlere yansıması, denizlerdeki kirliliğin ve atıkların çoğalması deniz salyasının oluşmasına neden olan
Fitoplanktonların da hızla çoğalmasına neden oluyor. Marmara Denizi'ndeki bu korkutucu görüntünün sebebi olan müsilaj da denizin durgunluğu ve deniz suyu sıcaklığı kadar denizlerin kirliliğinin de payı var.
Deniz salyasının temizlenebilmesi için rüzgarın şart olduğu uzmanlar tarafından ilk söylenenler arasında bulunuyor.
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