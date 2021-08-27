Gündem Kaçak göçmene geçit yok 204 kişi yakalandı
ÇANAKKALE

Kaçak göçmene geçit yok: 204 kişi yakalandı

Çanakkale Boğazı'nda Sahil Güvenlik ekiplerince bir teknede, 1'i kadın, 13'ü çocuk, toplam 204 kaçak göçmen yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Kaçak göçmene geçit yok: 204 kişi yakalandı
Kaçak göçmenler geri gönderme merkezine teslim edildi.

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, Çanakkale Boğazı'nda bir teknede kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Şevketiye önlerinde demirli bir tekne takibe alındı.

Termal kameralarla tespit edildi

Tekne demir alarak Kerevizdere koyuna demirledi. Ekipler, termal kamera ile yaptıkları incelemede, tekneye lastik botla kaçak göçmen alındığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla 'TUNA-1' isimli teknede 1'i kadın, 13'ü çocuk ve 190'ı erkek olmak üzere toplam 204 kaçak göçmen yakalandı.

  • Kaçak göçmenler, 2 lastik bot yardımıyla Sahil Güvenlik botuna alındı. Tekne Kepez limanına çekildi.

Kaçak göçmenler, Kepez limanındaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Van'da MİT ve polisten ortak operasyon: Otelde 26 kaçak göçmen yakalandı
GÜNDEM
Van'da MİT ve polisten ortak operasyon: Otelde 26 kaçak göçmen yakalandı

Yolcu otobüsünde 68 kaçak göçmen yakalandı
GÜNDEM
Yolcu otobüsünde 68 kaçak göçmen yakalandı

Sultangazi'de durdurulan minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı
GÜNDEM
Sultangazi'de durdurulan minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı

Türk kara sularına geri itilen 32 kaçak göçmen Bodrum'da kurtarıldı
GÜNDEM
Türk kara sularına geri itilen 32 kaçak göçmen Bodrum'da kurtarıldı


Abone Ol Google News
Afrika değil Düzce

Afrika değil Düzce

Belgesel görüntülerini aratmıyor.
Appleın açığını bulan Türk

Apple'ın açığını bulan Türk

Aydınlı ​Hüseyin Çoban'a ikinci ödül teklifi geldi.
Mehmetçik yurda döndü

​Milli Savunma Bakanlığı tahliyenin tamamlandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afganistan'daki son durumu paylaştı.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.
Evine döndü

Evine döndü

​Manchester United, Ronaldo transferini açıkladı.

Yıldırım'da doğalgaz sorunu tarihe karışıyor

Yıldırım'da doğalgaz sorunu tarihe karışıyor

​Bölgelere yönelik doğalgaz altyapı çalışmaları başlatıldı.

Turuncu kategoride aranan terörist yakalandı.

Gündüz nüfusu 200 bin kişiyi buluyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.