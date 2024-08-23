Kaçak villaya mühür

İstanbul Vaniköy’de Boğaz manzaralı ormanlık alandaki kaçak inşaat, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından mühürlendi. Daha önce organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'a ait olan villa, çivi bile çakmanın yasak olduğu Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde yer almasına rağmen adeta yıkılıp yeniden yapılıyordu. Geçtiğimiz yıl Rus milyarder Boris Borisenko tarafından 26 milyon dolara satın alınan villa için İBB’den "basit onarım izin belgesi" alındığı ortaya çıktı. İBB yaptığı açıklamada izni kabul ederek, inşaatın 16 Ağustos’ta mühürlendiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

ALAN MÜHÜRLENDİ

Bu iznin ardından villada kapsamlı inşaat çalışması başlarken, olayla ilgili yapılan bir ihbar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. İnceleme sonucunda başkanlık yetkilileri alanı mühürleyerek inşaatın yapımını durdurdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konuyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

NEDEN MÜDAHALE ETMEDİNİZ

Boğaziçi'nde yapılan kaçak yapıları anında tespit etmek ve yıkmakla sorumlu İBB'nin, inşaat faaliyetlerini görmezden gelip sadece suç duyurusunda bulunmasının kabul edilemez olduğunu belirten AK Parti İBB Grup Başkanı Zeynel Abidin Okul, “Üsküdar Vaniköy'deki ormanlık alanda, şehrimizin en güzel yerinde izinsiz yapılan bir imara göz mü yumuldu yoksa yine bir iş bilmezlik mi söz konusu? Günlerce devam ettiği anlaşılan inşaat faaliyetlerine neden zamanında müdahale edilmedi? İstanbul'un farklı bölgelerinde izinsiz yapılar anında yıkılırken bu yapıya neden dokunulmadı?" diye sordu.

Gereğini yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yeni Şafak muhabirinin İstanbul Boğazı'ndaki kaçak yapıyla ilgili sorusuna şöyle yanıt verdi: "Üsküdar'da Vaniköy'de öngörünüm bölgesine maalesef, buradaki imara uygun olmayan bir kaçak yapılaşmayla karşı karşıya kaldık. Buna ilişkin İBB sorumluluğuna ait bölgede ekiplerimiz hem İBB'yi yazılı sözlü uyardı hem de inşaatı devam eden yeri durdurarak müdahale etti. Buradaki kaçak yapı inşaatı durdurulmuştur. İBB'den de kaçak yapının ilavelerine ilişkin yıkımının yapılması yazılı talep edilmiştir. Yapılmaması halinde bakanlığımız gerekli süreci gerçekleştirecektir."







