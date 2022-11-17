Gündem Kadıköyde kontrolden çıkan metrobüs belediyenin duvarına çarptı
İSTANBUL

Kadıköy'de kontrolden çıkan metrobüs belediyenin duvarına çarptı

Kadıköy Söğütlüçeşme metrobüs durağından çıkan metrobüsün sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan metrobüs Kadıköy Belediyesi binasının duvarına çarptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken ilk belirlemeye göre 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

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Haber Merkezi İHA
Kadıköyde kontrolden çıkan metrobüs belediyenin duvarına çarptı
Olay yerine ekipler sevk edildi.

Kaza, Kadıköy’de Söğütlüçeşme metrobüs durağında meydana geldi.

Kontrolden çıkan metrobüs Kadıköy Belediyesinin bahçe duvarına çarptı
OYNAT 01:07
Kontrolden çıkan metrobüs Kadıköy Belediyesinin bahçe duvarına çarptı
Kadıköy Söğütçeşme durağından çıkan bir metrobüs önce Kadıköy Belediyesinin bahçe duvarına çarptı ardından kaldırıma çıktı. Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan ve içinde sadece sürücünün bulunduğu metrobüs, perondan dışarı fırlayarak otomobillerin geçiş yaptığı yolun karşısına geçip Kadıköy Belediyesi binasının duvarına çarptı.

Ekipler olay yerinde önlem aldı.

Metrobüsün çarptığı duvarın bir kısmı parçalanırken metrobüste de maddi hasar meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya ilişkin çalışmaları devam ediyor.

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