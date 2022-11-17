Kadıköy'de kontrolden çıkan metrobüs belediyenin duvarına çarptı

Kaza, Kadıköy’de Söğütlüçeşme metrobüs durağında meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan ve içinde sadece sürücünün bulunduğu metrobüs, perondan dışarı fırlayarak otomobillerin geçiş yaptığı yolun karşısına geçip Kadıköy Belediyesi binasının duvarına çarptı.

Ekipler olay yerinde önlem aldı.

Metrobüsün çarptığı duvarın bir kısmı parçalanırken metrobüste de maddi hasar meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya ilişkin çalışmaları devam ediyor.

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